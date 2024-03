Il velocissimo tracciato di Villa La Angostura, in Patagonia, apre il Mondiale Motocross ’24. Nelle gare di qualifica, coi primi punti iridati in palio, successi dello sloveno Tim Gajser (Honda) in MXGP e del belga Lucas Coenen (Husqvarna) nella serie cadetta riservata agli under 23 anni. Buon debutto del nostro Andrea Adamo, iridato in carica MX2: un terzo posto che vale otto punti. Oggi nelle due manche il discorso sarà ben diverso. Qui tutti gli orari e dove vedere le dirette streaming.

Jago Geerts debutto senza fortuna in MXGP

Tim Gajser, cinque volte campione del Mondo, non per niente è il pilota più vincente su questo spettacolare tracciato. Nella qualifica è partito a razzo dominando fino alla bandiera a scacchi. Dietro di lui parecchi colpi di scena, inclusa la collisione fra Jago Geerts e Raul Fernandez costata al giovane belga la possibilità di disputare il GP. Un esordio tutt’altro che felice per il quattro volte iridato della MX2. Fernandez, ufficiale Honda HRC, dovrà avere il nulla osta dei medici per prendere il via. Spettacolare il ritorno a tempo pieno di Ivo Monticelli (Beta). Dopo una partenza al fulmicotone, ha battagliato con i top rider MXGP, incluso Jeffrey Herlings, archiviando un brillante ottavo posto.

Ordine arrivo e classifica Mondiale dopo la qualifica

1.Tim Gajser (SLO, HON), 10 punti; 2. Romain Febvre (FRA, KAW), 9 p.; 3. Pauls Jonass (LAT, HON), 8 p.; 4. Jorge Prado (ESP, GAS), 7 p.; 5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 6 p.; 6. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 5 p.; 7. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 4 p.; 8. Ivo Monticelli (ITA, BET), 3 p.; 9. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 2 p.; 10. Valentin Guillod (SUI, HON), 1 p.;

Andrea Adamo, la prima battaglia

Il 21enne siciliano è partito bene, prendendo le redini della corsa. Ma a due giri dalla fine Lucas Coenen si è avventato sul fuggitivo, tirandosi dietro anche il compagno di squadra Kay de Wolf. Adamo ha dato strada, anche per evitare rischi e potersi rifare nelle due gare odierne che assegneranno 50 punti. Eccellente ottavo posto per Andrea Bonacorsi (Yamaha), top ten anche per Ferruccio Zanchi al debutto sulla Honda ufficiale.

Ordine d’arrivo e Mondiale MX2 dopo la qualifica

1. Lucas Coenen (BEL, HUS), 10 punti; 2. Kay de Wolf (NED, HUS), 9 p.; 3. Andrea Adamo (ITA, KTM), 8 p.; 4. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 7 p.; 5. Thibault Benistant (FRA, YAM), 6 p.; 6. Marc-Antoine Rossi (FRA, GAS), 17:00; 7. Hakon Osterhagen (NOR, HON), 4 p.; 8. Andrea Bonacorsi (ITA, YAM), 3 p.; 9. Sacha Coenen (BEL, KTM), 2 p.; 10. Ferruccio Zanchi (ITA, HON), 1 p.;

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon