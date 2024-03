MotoGP, Di Giannantonio che paura! Caduta da brividi in Qatar

La prima Sprint MotoGP in Qatar si chiude con una caduta da brividi per Fabio Di Giannantonio, alla sua prima uscita ufficiale con il team VR46 di Valentino Rossi. Nelle prime fasi si è reso autore di un terribile highside all’uscita della curva 10 mentre era in lotta per la sesta piazza con Marc Marquez. Nella gara domenicale proverà a cercare il riscatto e a collezionare i primi punti del 2024, ma quanta paura…

‘Diggia’ inizia con il brivido

“Quando sono caduto non era proprio il massimo, quando ti passano tutte le moto vicino non è bellissimo“, racconta il pilota romano. Aveva il giusto passo per avvicinarsi alle zone di vertice, purtroppo la sfortuna ci ha messo lo zampino e resta da capire il motivo di quella caduta, soprattutto oggi che l’aerodinamica rende i prototipi MotoGP molto stabili e incollati all’asfalto. “Mi sentivo pronto, mi sento bene con la moto, potevamo fare bene. Mi aspettavo di stare col gruppo davanti, poi è successo qualcosa di strano perché fare un highside con la MotoGP è un po’ strano, soprattutto negli ultimi anni“.

Inizialmente nella diretta televisiva si vedeva soltanto Di Giannantonio che si teneva la gamba sinistra dopo la caduta. Era visibilmente sofferente e non riusciva ad alzarsi da solo. In un secondo momento ecco le immagini dell’accaduto, con Fabio che scivola sull’asfalto in mezzo alla pista di Losail. È stata una fortuna che nessun altro lo abbia colpito! Dalla telecamera di bordo piazzata sul retro della Ducati GP23 di Marc Marquez si vede la ruota posteriore di ‘Diggia’ che slitta mentre accelerava. Quando la gomma ha ripreso aderenza, l’alfiere VR46 è stato sbalzato via con un highsider. “Non è stata una bella sensazione, ma sto bene e non ci sono conseguenze“.

Alle sue spalle c’era Alex Marquez che descrive l’episodio, dopo averlo evitato per un soffio. “Non so esattamente cosa gli sia successo. La sua moto ha fatto un movimento strano ed è caduto. Forse stava guidando un po’ fuori dalla traiettoria. È stato davvero fortunato!. Ad essere sincero, mi aspettavo assolutamente una bandiera rossa“. Fabio Di Giannantonio incassa il colpo, quasi inconsapevole in quel momento del rischio che ha corso nella Sprint. “E’ stato un onore combattere con Marquez, mi rende orgoglioso, anche se stavolta ha vinto lui. Spero ci saranno tante battaglie nel corso di questa stagione“.

Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing