Il Mondiale Motocross è ripartito nel segno di Jorge Prado, il campione in carica. Sul velocissimo tracciato di Villa La Angostura, caratterizzato da un fondo particolare e assai insidioso, lo spagnolo ha approfittato delle sbavature che hanno caratterizzato la prestazione di Tim Gajser (Honda) e Jeffrey Herlings (KTM), i due avversari più temibili. Lo sloveno, primatista di successi su questa pista argentina, era partito in tromba aggiudicandosi la prima manche dell’anno, precedendo Prado. Ma nella seconda gli equilibri si sono ribaltati: Prado ha dominato la scena, prendendo slancio verso la vittoria del GP approfittando dei problemi del rivale relegato in quinta posizione. Gajser è finito terzo nella generale, sopravanzato anche dal solito tenace Romain Febvre (Kawasaki).

Ordine arrivo MXGP (classifica finale)

1. Jorge Prado (ESP, GAS), 54 punti; 2. Romain Febvre (FRA, KAW), 51 p.; 3. Tim Gajser (SLO, HON), 51 p.; 4. Pauls Jonass (LAT, HON), 46 p.; 5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 39 p.; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 34 p.; 7. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 32 p.; 8. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 28 p.; 9. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 26 p.; 10. Valentin Guillod (SUI, HON), 21 p

Come corre la Triumph!

La marca britannica è stata grandissima protagonista al debutto in MX2, il Mondiale degli under 23. Con il danese Mikkel Haruup ha aperto la giornata con un brillante quinto posto, scatenandosi nella seconda: partenza al comando e vittoria nel mirino fino alla fine. Al traguardo Haruup è finito secondo, vicinissimo al vincitore Kay de Wolf, con la ben più collaudata Husqvarna. Lo stesso del Wolf ha vinto il GP, grazie al secondo posto ottenuto nella prima manche, conclusa alle spalle del tedesco Simon Langerfelder (GasGas).

Adamo punti preziosi

Il 21enne siciliano campione del Mondo, pupillo KTM, si è complicato la giornata con una brutta partenza in gara 1 e conseguente rimonta conclusa in ottava posizione, alle spalle del brillantissimo esordiente Ferruccio Zanchi (Honda). Nella seconda Andrea Adamo ha limitato i danni, con un quinto posto che gli ha permesso di risalire nella stessa posizione in classifica finale. Il campione in carica porta a casa 37 punti, contro 56 accumulati da Kay de Wolf. Il Mondiale Motocross torna in pista fra due settimane sul tracciato spagnolo di Arroyomolinos, nei pressi di Madrid.

Ordine arrivo MX2 (classifica finale)

1. Kay de Wolf (NED, HUS), 47 points; 2. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 43 p.; 3. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 38 p.; 4. Thibault Benistant (FRA, YAM), 34 p.; 5. Andrea Adamo (ITA, KTM), 29 p.; 6. Ferruccio Zanchi (ITA, HON), 27 p.; 7. Marc-Antoine Rossi (FRA, GAS), 27 p.; 8. Sacha Coenen (BEL, KTM), 26 p.; 9. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 25 p.; 10. Rick Elzinga (NED, YAM), 23 p

