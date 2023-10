Motocross Nazioni, forza Team Italia! Tutti gli orari

L’Italia riuscirà a riprendersi il titolo del Motocross delle Nazioni vinto nel 2021? È quello che certamente tenterà il nostro terzetto in Maglia Azzurra, due anni fa vincente con Tony Cairoli, Mattia Guadagnini ed Alessandro Lupino, mentre l’anno scorso Cairoli, Adamo e Guadagnini (con Forato riserva) hanno chiuso quarti. Quest’anno il compito è nelle mani di Alberto Forato (fresco campione italiano), Andrea Adamo (iridato MX2) ed Andrea Bonacorsi (campione EMX250), subentrato in corsa all’infortunato Guadagnini. Un trio giovane, talentuoso ed agguerrito, pronto alla sfida in primis contro i campioni in carica del Team USA. Occhio però anche al Team Francia, che chiaramente vuole ben figurare a Ernée, circuito di casa. Ma non saranno gli unici, ai nastri di partenza squadre e piloti di tutto rispetto, determinati ad emergere. Di seguito la lista dei protagonisti e tutti gli orari dell’evento.

Motocross delle Nazioni, l’entry list completa

Motocross Nazioni, la diretta

La diretta integrale dell’appuntamento in Francia sarà solamente su mxgp-tv.com (in abbonamento). Questi gli orari, a seguire la programmazione Raisport ed Eurosport.

Sabato 7 ottobre

14:20-15:00 MXGP Qualifying Heat

15:20-16:00 MX2 Qualifying Heat

16:20-16:30 Open Heat

Domenica 8 ottobre

13:00-13:55 MXoN Gara 1 MXGP/MX2

14:30-15:25 MXoN Gara 2 MX2/Open

16:00-17:00 MXoN Gara 3 MXGP/Open

Gli orari italiani

Raisport

Domenica 8 ottobre – Gara 1 – 13:00 (diretta)

Lunedì 9 ottobre – Gara 2 – 15:45 (differita)

Lunedì 9 ottobre – Gara 3 – 16:45 (differita)

Raisport Play

Domenica 8 ottobre – Gara 2 – 14:30 (diretta streaming)

Domenica 8 ottobre – Gara 3 – 16:00 (diretta streaming)

Eurosport 2

Domenica 8 ottobre – Gara 1 – 13:00 (diretta)

8 ottobre – Gara 2 – 17:00 (differita)

Domenica 8 ottobre – Gara 3 – 18:00 (differita)