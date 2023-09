Un bel premio per il titolo EMX250 appena conquistato. Andrea Bonacorsi diventa una delle tre frecce tricolori schierate in Maglia Azzurra per il prossimo Motocross delle Nazioni. Il problema muscolare di Mattia Guadagnini non è risolto, il pilota GASGAS quindi è costretto al forfait in questa edizione del MXoN. Il bergamasco classe 2003 quindi è il suo sostituto nella classe Open, accanto al Alberto Forato, schierato in MXGP, ed all’iridato MX2 Andrea Adamo, al via quindi nella sua categoria.

Motocross Nazioni, Guadagnini KO

Non è un anno fortunato per Mattia Guadagnini, che stava mostrando una bella crescita in MXGP. È incappato però in un infortunio che l’ha costretto a saltare parecchi GP, rientrando solo verso fine anno. Nel sabato a Maggiora però ecco un nuovo problema, uno strappo muscolare che ha condizionato il round di casa. Guadagnini ci ha riprovato per l’ultimo round Motocross in Gran Bretagna, ma si è dovuto fermare prematuramente. I controlli medici svolti martedì hanno mostrato chiaramente la situazione del polpaccio destro. Guadagnini, vincitore del Motocross delle Nazioni 2021 accanto a Tony Cairoli e ad Alessandro Lupino, non potrà quindi essere schierato per questa edizione.

Occasione per Bonacorsi

A Ernée, nel weekend 7-8 ottobre, ci sarà il fresco campione Europeo 250. Andrea Bonacorsi, che s’è anche tolto la soddisfazione di farsi ben vedere nella wild card MX2 in Gran Bretagna, correrà con la Yamaha 450cc del Hutten Metaal Team, categoria Open. “Ci dispiace molto per Mattia Guadagnini, un ragazzo molto attaccato alla Maglia Azzurra, come già dimostrato al Motocross delle Nazioni e non solo” è il commento di Thomas Traversini. “Conteremo però sull’entusiasmo di Andrea Bonacorsi, che affronterà questa esperienza senza pressioni, ma con la determinazione di dimostrare di essere alla pari degli altri piloti, come ha già fatto vedere in MX2 a Matterley Basin. Abbiamo una squadra giovane e molto motivata.”

Foto: Social-Andrea Bonacorsi