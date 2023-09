MotoGP, Marc Marquez sul suo futuro: “Forse sono già convinto”

La lunga telenovela di mercato tra Honda e Marc Marquez non avrà fine neanche dopo la gara in Giappone. Chi si aspettava un annuncio ufficiale resterà deluso, l’attenzione è tutta puntata sulla prestazione in pista, nell’importante appuntamento casalingo di Motegi. Un incontro c’è stato tra il fuoriclasse della MotoGP e i vertici HRC, ma non è trapelato nulla nella prima conferenza stampa del giovedì.

Marc Marquez esclude l’annuncio

In Giappone Marc Marquez è arrivato con le idee chiare, ai media non sarà rivelata la tanto attesa decisione sul suo futuro. Nonostante qualche settimana fa avesse avvertito che avrebbe chiarito tutto a cavallo di questo tour orientale. Ai microfoni del sito ufficiale MotoGP.com ha sottolineato che il Giappone “non è il fine settimana più importante della mia carriera“, né dal punto di vista sportivo né per quanto riguarda la permanenza o l’addio alla Honda. “Non lo so esattamente dove sono in campionato, ma sono molto lontano, non ho niente da perdere e niente da guadagnare“.

A sette gare dalla fine, Marc Marquez è 16° in classifica con 45 punti. Arriva a Motegi dopo aver completato il suo miglior weekend dell’anno in India, dove ha ottenuto 14 punti nelle due gare (secondo podio del 2023 nella gara sprint). La priorità è “restare concentrato sulla pista. Sto lavorando insieme alla Honda per migliorare le situazione guardando al futuro e lottare ancora per posizioni di leadership in futuro… Non ci sarà alcun annuncio questo fine settimana. Ho già detto che stiamo lavorando per ottenere il meglio per il futuro del progetto, in modo da non ripetere una stagione come questa“.

Il futuro resta in bilico

Alla domanda se il management della Honda cercherà di convincerlo questo fine settimana a non andare alla Gresini Racing, Marc sorride e dice che “sei tu ( il giornalista) a presumere che vogliano farmi cambiare idea. Meglio che la mia opinione sia già cambiata, non si sa, non sei nella mia testa (ride). Stiamo lavorando insieme per ottenere il meglio in futuro… Forse sono già convinto“.

Prima dell’inizio del Gran Premio del Giappone, sia Marc Marquez che il suo compagno di squadra Joan Mir si sono recati all’Honda Technical College di Kanto per incontrare i futuri ingegneri e tecnici che lavoreranno per l’azienda giapponese nel Mondiale. Domenica sono in programma altri incontri per il #93, alcuni dei quali con le persone più importanti della fabbrica di Tokyo. “Come l’anno scorso verranno persone importanti della Honda e della HRC, faremo un incontro proprio come l’anno scorso. E’ vero che quest’anno voglio che vengano cambiate alcune cose per il futuro, per cercare di migliorare da entrambe le parti. La Honda vuole vincere e anch’io, abbiamo lo stesso obiettivo”.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon