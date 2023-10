MotoGP, Alex a Marc Marquez: “Pochi sanno cosa hai passato”

Marc Marquez ha deciso di lasciare il più grande marchio di moto al mondo per tentare la fortuna con la Ducati del team Gresini. Il sei volte campione di MotoGP era stufo di attendere che la RC213V facesse il salto tecnico atteso ormai da tempo, vuole centrare il nono titolo in carriera quanto prima. E in questo momento la Desmosedici GP è la moto che può garantire maggiori possibilità di successo in tempi brevi.

Marc Marquez sceglie la Ducati

Il fenomeno di Cervera ha rinunciato a 25 milioni per tentare il colpaccio iridato nella stagione 2024. Giacomo Agostini fece un cambio simile nel finale della sua carriera, quando lasciò MVC Agusta per salire in sella alla Yamaha. “Un colosso come la Honda, se vuole vincere, lo fa – dice ‘La Gazzetta dello Sport’ –. Hanno tutto, tecnologia e una potenza di fuoco come nessuno, vincono anche in F.1. Per questo la scelta di Marc mi lascia perplesso, non lasci il più grande costruttore al mondo“. Un addio preannunciato da tempo quello di Marquez, che mancava solo dell’ufficialità. Ma fino a quando non è arrivata le speculazioni sul suo futuro erano inevitabili.

Per un pluricampione del suo calibro sembra incredibile lasciare il più grande team factory della classe MotoGP per tentare la fortuna con un team satellite. D’altronde Marc Marquez non avrà a disposizione una Ducati ufficiale, ha firmato un contratto di un solo anno per pianificare al meglio le prossime strategie di mercato. Tutto lascia pensare che dal 2025 entrerà a far parte dell’orbita KTM, ma niente esclude che in caso di successo possa passare al team Ducati factory. Quando c’è di mezzo lui… tutto è possibile. Gigi Dall’Igna aveva anticipato la mossa a sorpresa del pilota catalano, dicendosi onorato che l’otto volte iridato avesse scelto la Casa emiliana per il 2024.

Ducati rischia il monopolio

L’accordo col team di Nadia Padovani verrà annunciato la prossima settimana prima dell’Indonesia. Se Marc Marquez avesse scelto Pramac, con un contratto biennale, avrebbe incassato il veto della Honda e l’avrebbero costretto a continuare con la RC-V anche nel 2024. I vertici giapponesi ci hanno provato in tutti i modi a convincerlo a restare, con qualche cambio manageriale e ingegneristico. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il test di Misano, quando Marc ha capito che anche il prototipo 2024 avrebbe trovato difficoltà a lottare per le zone di vertice. Meglio una Ducati non ufficiale da subito, con cui tentare di risalire sul podio e poi sarà quel che sarà…

Il rischio concreto è divedere una MotoGP “monomarca” nella prossima annata. Già quest’anno il marchio di Borgo Panigale conta 22 vittorie su 28, tra gare e Sprint. Con l’arrivo del fuoriclasse spagnolo lo squadrone italiano si rinforza ulteriormente e rischia di mettere in ombra tutti gli altri marchi rivali. Inoltre nel box Repsol Honda lascia un vuoto difficile da colmare. La soluzione più logica è promuovere Johann Zarco strappandolo a Lucio Cecchinello, ma non è affatto scontato, in quanto il team principal italiano ha intenzione di far rispettare il contratto. Marc Marquez su una moto competitiva come la GP23 metterà a dura prova gli altri piloti della Ducati, ma allo stesso tempo rischia di compromettere lo show della MotoGP e l’interesse per questo campionato.

Il ricongiungimento familiare

Sicuramente per il team Gresini è un colpaccio senza precedenti, una mossa davvero geniale per una squadra cliente. Ancora di più se si pensa che andrà a fare coppia con Alex. Il fratello minore ha lasciato la Honda per una Ducati a fine 2022 per motivi simili. “So che non è stata una giornata facile per te, ma sei un uomo coraggioso e la vita premia chi ha coraggio!“, ha commentato Alex. “Poche persone sanno cosa hai passato dal 2020, ed è ora che tu possa goderti di nuovo ciò che ti piace di più al 100%“.

Nel 2020, i fratelli Marquez erano già compagni di squadra alla Repsol Honda, ma il grave infortunio al braccio di Marc nel GP di Jerez ha fatto sì che Alex dovesse fare gran parte della stagione senza suo fratello. Dal prossimo anno il grande sogno “familiare” continua.

Best seller: “Come ho progettato il mio sogno”, la biografia di Adrian Newey NUOVA EDIZIONE