Motocross, Andrea Adamo Mondiale possibile? “Ci sto provando”

Continua il grande inizio di stagione MX2 di Andrea Adamo. Il pilota KTM ha portato a casa un altro GP solido a intu Xanadu-Arroyomolinos, conquistando il quarto podio in 6 round finora disputati. Il “problema” del 19enne siciliano però si chiama Jago Geerts, che ha allungato ancora nella generale ed appare davvero difficile da riprendere. Ma mancano ancora 13 eventi da disputare e la bella notizia è che Adamo, già cresciuto in maniera esponenziale rispetto al 2022, è anche costante a livello di risultati. Oltre ad un Jeffrey Herlings nella storia del Motocross, KTM sorride anche col giovane talento italiano.

Adamo sul podio

Quinto cancelletto conquistato alla fine della Qualifying Race, un buon punto di partenza per le due manche della domenica. Adamo però non è perfetto in partenza in Gara 1 e perde svariate posizioni, costretto così a tentare di risalire il più possibile. Il pilota KTM completa la corsa in 5^ piazza, determinato a fare ben di più nella seconda manche. Per Adamo va meglio fin dal via, quindi perde meno tempo in rimonta ed aggancia il terzo posto al traguardo. Due risultati sufficienti per garantirgli un altro bel risultato, ovvero il 3° posto di GP e quindi il quarto podio nei sei appuntamenti finora in archivio. Davvero niente male per il giovane siciliano, sempre secondo nella generale pur con una ‘brutta’ notizia. Jago Geerts, 2° di GP, ha portato a 48 punti il suo vantaggio e non sembra intenzionato a mollare la presa. Come detto però, la stagione è composta di 19 GP e potrebbero esserci anche sorprese.

“Devo partire più avanti”

È già una stagione stellare, ma il pilota KTM chiaramente mira a fare sempre meglio. Adamo ha le idee chiare, è già concentrato per i prossimi (tanti) appuntamenti in programma e sa su cosa deve lavorare. In primis su alcuni piccoli errori in Spagna. “In Gara 1 ero partito male e la pista era stretta. Ho dovuto aspettare gli altri facessero degli errori” ha ammesso Adamo a GP concluso. Come detto, nella prima manche però ha chiuso con un bel quinto posto, in attesa della seconda gara. “Sono partito meglio e sono arrivato presto in terza posizione” ha dichiarato. Simon Laegenfelder non era battibile e con un 1-1 s’è portato a casa il GP, con Geerts subito dietro. Il 19enne di KTM ha un obiettivo chiaro: “Nelle prossime gare devo cercare di partire più avanti. Ma portiamo a casa un altro risultato solido, è fondamentale esserci gara dopo gara. Ci sto provando.” La stagione MX2 è ancora molto lunga e Adamo, speranza tricolore di categoria, è concentrato sull’obiettivo.

Foto: Juan Pablo Acevedo/KTM Images