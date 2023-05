Nell’appuntamento ad Agueda Andrea Adamo ha mancato il podio davvero di un nulla, visto che come punti era ex aequo con Van de Moosdijk 3°. Il pilota siciliano però ha davvero poco da rimproverarsi in questo inizio di stagione MX2 2023. Cinque round finora disputati con tre di questi chiusi sul podio, anzi in uno s’è addirittura preso la prima vittoria mondiale. Davvero niente male per questo neo acquisto di casa KTM, ricordiamo di appena 19 anni (20 il prossimo 22 agosto), che sta mostrando una crescita esponenziale. Geerts ha iniziato la stagione in maniera incredibile, ma il campionato motocross è ancora lungo, quindi chissà…

Adamo, caccia a Geerts

Questo fine settimana ci sarà il 6° evento di una stagione motocross che ne conta 19 in tutto. Siamo quindi appena all’inizio, ma l’alfiere belga di casa Yamaha ha già realizzato un inizio pazzesco. Lo sa bene anche Adamo, scattato dal terzo cancelletto, che in Portogallo ha dovuto subire la rimonta dello scatenato Jago Geerts, perdendo così il successo in Gara 1 dopo aver comandato a lungo. Il 5° posto in Gara 2 poi l’ha spinto giù dal podio di GP, ma soprattutto l’ha allontanato dal pilota Yamaha. Ora accusa 36 punti di ritardo dal leader MX2, margine già piuttosto corposo in così pochi round. Come detto però, la stagione è molto lunga: Andrea Adamo, 2° nella generale, di sicuro tenterà in ogni modo il recupero.

MXGP GP Spagna, programma e orari

“Ci riproviamo in Spagna”

“La costanza c’è, ma vorrei salire sempre sul podio.” Andrea Adamo ha espresso chiaramente l’obiettivo primario. Nel 2022 aveva ottenuto un solo podio, quest’anno è già a quota tre con una vittoria. Chiaramente gli piace tanto e mira a ripeterlo quanto più spesso possibile, ovviamente non solo per soddisfazione personale. Bisogna appunto trovare il modo di arginare Jago Geerts, che si è già posto ampiamente come l’uomo da battere in questa stagione MX2 2023. “[In Portogallo] un weekend di alti e bassi, vi riproveremo in Spagna, su una pista che mi piace molto.” La giovane stella di casa KTM mira in alto, la rimonta è possibile?

Foto: KTM Images