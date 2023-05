National Trophy 1000: quanto costano le moto presenti?

Moto da 30 mila euro e moto da 130mila euro. Sia chiaro, il regolamento del National Trophy è Open quindi si può, è tutto consentito e lecito. Tuttavia ci sono differenze abissali tra le moto, i team, le realtà presenti al campionato così come tra i piloti in gara in cui gara in cui ci sono professionisti, giovani emergenti, veterani ed anche tanti amatori.

Basta fare una passeggiata nel paddock del National che salta subito all’occhio la differenza tra le strutture professionali e le tendine, tra i camion ed i furgoncini. Non basta però avere i soldi, è fondamentale saperli spendere bene e soprattutto avere i piloti giusti: sono loro a fare spesso la differenza.

Al National Trophy c’è veramente di tutto. La BMW guidata da Gabriele Ruiu è una una moto del Mondiale Superbike. Era stata acquistata usata a fine 2021. Non ci sono dati ufficiali ma suo valore dovrebbe aggirarsi sui 120 / 130 mila euro e forse più. Questa è una Superbike effettiva e lo vedono anche i profani. Questo week-end Ruiu gareggia in Catalunya con la moto usata a Misano.

Poi c’è la Yamaha GYRT Pro, una special che sarà in vendita nei prossimi mesi in serie limitata. Yamaha non ha ancora dichiarato il prezzo di vendita Considerando la componentistica di altissimo livello è immaginabile che il prezzo sarà alto. Ci sono poi le BMW Pistard. La moto di serie costa circa 30 mila euro. La squadra poi modifica impianto frenante, sospensioni, elettronica montando quella Alpha Racing, scarico e vari dettagli quali pedane, semi-manubri, ecc. La cifra indicativamente raddoppia. La moto utilizzata da Giannini ha un valore di circa 60 mila euro. Alcuni team BMW forse vanno più al risparmio ma il prezzo non dovrebbe cambiare troppo.

Vanno fortissimo al National le Aprilia RSV4 1100. Il modello acquistato è Stock2 APX Race 2022 che nasce quindi con una centralina racing. Il prezzo è del modello base è di 27.900 mila euro più iva a cui vanno aggiunti i vari extra: non l’elettronica ma comunque scarico e i vari componenti. Le Aprilia del National Trophy si aggirano sui 45 / 50 mila euro. Più o meno è la stessa cifra delle Ducati V4-R che costano di più di listino ma sono praticamente pronte da pista. In pratica le Ducati sono moto stradali estremamente performanti quindi non bisogna farci quasi nulla tranne togliere targa, frecce, fanali… Normalmente si cambia giusto lo scarico o poco più.

Le Yamaha R1 GYRT assieme alle Honda sono le moto più economiche. Le moto utilizzate da Andreozzi e da Rovelli sono in vendita pronte pista a 28mila euro. Hanno già lo scarico racing. Normalmente i team cambiano solo le sospensioni quindi il prezzo finale è sui 30mila euro o poco più. Con circa 35/40 euro si può avere anche una Honda pronta pista per il National Trophy poi chiaramente il regolamento è Open ed ognuno può configurarla come desidera. Considerando che il motore è già molto performante di suo, non sono necessarie grandi modifiche.

foto Salvatore Annarumma