Motocross: Jeffrey Herlings e KTM, il “viaggio epico” continua

La collaborazione andrà avanti ancora, poco importa che Jeffrey Herlings riparta dopo una stagione 2022 mai iniziata per infortunio e successivi interventi. Il valore dell’asso di Geldrop è innegabile e KTM non vuole davvero rinunciarci. Ecco quindi l’annuncio di un ulteriore rinnovo tra le due parti: il 28enne pilota MXGP ed il marchio austriaco continueranno insieme (almeno) fino alla stagione 2025. “Un viaggio epico: un ragazzino diventato uno dei migliori piloti di sempre. E ci sono ancora dei capitoli da scrivere” ha sottolineato Pit Beirer.

Herlings-KTM, una pura formalità

Un accordo che rende questa partnership la più longeva per il marchio austriaco nel Mondiale Motocross. Tutto è cominciato ad inizio 2009, quando l’allora 14enne Herlings aveva firmato con Red Bull KTM per debuttare in MX2 nel 2010. Nonostante le lesioni che spesso e volentieri l’hanno condizionato, parliamo di una collaborazione di indubbio successo. Da allora Herlings è diventato il crossista olandese più vincente di sempre con 99 GP vinti (a -2 dal record assoluto di Stefan Everts), tre titoli MX2 e due corone MXGP. Questo nonostante il 2022 nullo per infortunio!

“È una grande stella”

Una firma che è decisamente un’ulteriore spinta motivazionale verso il Mondiale Motocross 2023. “La squadra ha ancora fiducia in me dopo un anno buio e io non volevo muovermi” ha infatti sottolineato Herlings al momento dell’ufficilizzazione. Una soddisfazione anche per Tony Cairoli, dallo scorso ottobre team manager della squadra. “È una grande stella per noi e siamo lieti che rimanga in KTM” ha sottolineato il campione siciliano. “Dovremo costruire il 2023 dopo un anno difficile, ma Jeffrey è un campione e vincerà di nuovo, come in passato. Non credo si possa desiderare un pilota migliore.”

Foto: KTM Images