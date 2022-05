Motocross Italia: Gli assi MXGP tornano a Maggiora show assicurato

Il Motocross mondiale torna per la seconda volta in Italia approdando sullo storico tracciato di Maggiora, nel novarese. L’impianto, riaperto lo scorso anno, è una delle pietre miliari di questo sport: la prima edizione del GP risale al 1966, questa sarà l’undicecima volta che la serie iridata corre sullo spettacolare saliscendi del Maggiora Park. Sarà la settima tappa di campionato e precede l’altro impegno tricolore: il week end succesivo infatti la MXGP sarà a Riola Sardo. Per i biglietti di Maggiora, clicca qui

Tim Gajser il mattatore

Il fuoriclasse sloveno della Honda HRC comanda le operazioni, avendo conquistato cinque vittorie nei precedenti sei GP. Tim Gajser riparte da +66 punti di vantaggio sull’inseguitore Jorge Prado (GasGas) reduce dal disastroso GP Lettonia. Maggiora gli offre una buona opportunità di recupero: qui Tim Gajser ha vinto solo una volta, nel 2015, quando ancora correva in MX2, cioè il Mondiale under 23 anni.

Jeffrey Herlings ancora assente

Purtroppo mancherà uno dei piloti più vincenti a Maggiora, cioè l’olandese Jeffrey Herlings. Il campione del Mondo in carica è assente da inizio stagione per il grave infortunio del precampionato e nei giorni scorsi ha annunciato che salterà tutto il resto del campionato, dovendo sottoporsi ad ulteriori due interventi chirurgici al tallone ferito. Perdura anche l’assenza, sempre per infortunio, del francese Romain Febvre (Kawasaki). A giocarsi posizioni da podio saranno Glenn Coldenhoff, Jeremy Seewer e molti altri outsider.

Forza Alberto Forato!

Senza più Tony Cairoli, che a fine 2021 ha lasciato la MXGP, il tifo italiano è tutto per Alberto Forato (GasGas), nono in classifica e reduce da un brillantissimo sesto posto finale nel GP Lettonia. Su un tracciato che conosce benissimo Alberto può legittimamente aspirare al primo podio Mondiale in carriera.

Gli orari delle dirette streaming su MXGP-TV.com

Sabato 7 maggio 2022

10:15 Studio Show

14:40 EMX Open Gara 1

15:25 EMX250 Gara 1

16:15 MX2 Gara Qualifica

17:00 MXGP Gara Qualifica

Domenica 8 maggio 2022

09:40 EMX Open Gara 2

11:25 EMX250 Gara 2

13:00 MX2 Gara 1

14:00 MXGP Gara 1

16:00 MX2 Gara 2

17:00 MXGP Gara 2

La classifica del Mondiale

1. Tim Gajser (Honda) 286 punti; 2. Jorge Prado (GasGas) 220; 3. Maxime Renaux (Yamaha) 215; 4. Jeremy Seewer (Yamaha) 187; 5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 177; 6. Ruben Fernandez (Honda) 163; 7. Brian Bogers (Husqvarna) 154; 8. Jeremy Van Horebeek (Beta) 140; 9. Alberto Forato (GasGas) 124; 10. Pauls Jonass (Husqvarna) 120.

Foto: Instagram