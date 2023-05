Sembrava difficile, ora invece c’è solo un punto. Andrea Adamo ha sfruttato l’assenza per infortunio di Jago Geerts per annullare quasi completamente l’importante divario accusato dal pilota belga. Non è stata la migliore notizia per Yamaha, ma nel GP Francia gli avversari ne hanno approfittato per avvicinare sensibilmente l’attuale dominatore della MX2. Adamo è ben conscio del fatto che deve ancora sistemare qualche “difetto”, ma il talento siciliano di KTM, mai così vicino al vertice, continua a inanellare una striscia positiva davvero notevole.

Sempre protagonista

Parliamo infatti nientemeno che del quinto podio in sette round disputati. Andrea Adamo, approdato quest’anno in KTM Factory, sta davvero portando il sorriso al marchio austriaco, assieme ad un Herlings rinato in MXGP. Il giovane crossista italiano è ormai solido protagonista del campionato ed a Villars sous Ecot non è stato da meno. Terzo posto nella prima manche, stesso risultato in Gara 2, la somma di punti che vale il secondo gradino del podio di GP, dietro al beniamino di casa Thibault Benistant. Ma soprattutto conta la classifica generale: Jago Geerts è rimasto a 319 punti, ora Andrea Adamo è a 318, con 11 punti di margine su Kay de Wolf terzo. La battaglia si sta accendendo.

Adamo si “bacchetta”

Una stagione già super, ma il giovane pilota siciliano deve ancora migliorare su un aspetto in particolare. “Due belle gare, ma non due belle partenze!” ha infatti sottolineato Adamo alla fine della tappa in Francia. Questo però non gli ha impedito di puntare in alto. “Sono risalito, ho compiuto tanti sorpassi e mi sono preso anche qualche rischio. Ero troppo indietro e dovevo sistemare la situazione” ha infatti ammesso il pilota #80 di casa KTM. Alla fine però ce l’ha fatta: un doppio terzo posto, una P2 overall e la classifica MX2 che gli sorride molto di più. “Sfortunatamente Jago [Geerts] non ha corso, ma anche questo fa parte delle gare ed ora siamo a -1 dal leader.” Ma è solo l’inizio: piedi per terra, ma lo sguardo alle stelle, ora più vicine.

Foto: KTM Images/Ray Archer