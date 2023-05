Andrea Adamo ci fa sognare la conquista del Mondiale Motocross sei anni dopo l’ultimo centro del grande Tony Cairoli. Nel GP di Francia sull’insidioso tracciato di Villars Sous Ecot il 20enne siciliano, come il predecessore, ha capitalizzato con uno spettacolare secondo posto l’assenza dello sfortunato Jago Geerts. Il belga finora dominatore della serie iridata under 23 anni si è fratturato il polso durante la gara di qualifica della vigilia e i tempi di recupero sono ancora da definire. Qui i dettagli e il video dell’incidente. Incamerando 40 punti, Andrea Adamo adesso è ad una sola lunghezza da Geerts ancora capofila Mondiale. Siamo appena al settimo GP di una stagione estenuante, ma la crescita esponenziale del nostro pilota induce all’ottimismo. Adamo è soltanto alla seconda stagione iridata, ma si può fare!

Due grandi rimonte

Il pilota KTM è stato fantastico, rischiando il giusto e gestendo le due manche da campione consumato. Su un tracciato dov’era molto facile sbagliare nella prima ha lasciato andare via lo scatenato Thiebault Benistant (Yamaha), trascinato dalla marea di pubblico francese, accontentandosi (si fa per dire…) del terzo posto dietro anche al compagno di marca Liam Everts. Nella seconda e decisiva sfida a scappare via è stato il belga Lucas Coenen, con Adamo intrappolato in sesta posizione. Nella seconda metà della corsa però Andrea Adamo ha acceso il turbo, macinando avversari con disinvoltura. Nel finale ha messo nel mirino Kay de Wolf e lo stesso Everts, arpionando il terzo posto. Al penultimo giro aveva a portata anche Benistant, ma un leggero errore (con brivido..) in atterraggio da un salto lo ha indotto a mollarla lì. Il secondo posto nella classifica finale del GP andava benissimo! Bel nono posto per Ferruccio Zanchi (KTM).

GP Francia MX2, classifica finale

1.Benistant (Fra-Yamaha) punti 47; 2 Adamo (Ita-KTM) 40; 3. Everts (Bel-KTM) 40; 4. Coenen Lucas (Bel-Husqvarna) 39; 5. de Wolf (Ola-Husqvarna) 34; 6. Van de Moosdijk (Ola-Husqvarna) 30; 7. Rossi (Fra-KTM) 28; 8. Horgmo (Nor-Kawasaki) 27; 9. Zanchi (Ita-KTM) 23; 10. Pancar (Slo-KTM)

Classifica Mondiale MX2 dopo 7 GP

1.Geerts (Bel-Yamaha) punti 319; 2. Adamo (Ita-KTM) 318; 3. de Wolf (Ola-Husqvarna) 307; 4. Benistant (Fra-Yamaha) 303; 5. Langerfelder (Ger-KTM) 259; 6. van de Moosdijk (Ola-Husqvarna) 254; 7. Everts (Bel-KTM) 235; 8. Horgmo (Nor-Kawasaki) 201; 9. Coenen L. (Bel-Husqvarna) 196; 10. Pancar (Slo-KTM) 145.

Prossimo GP: 4 giugno a Kegums, Lettonia.

Foto: MXGP