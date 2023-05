JuniorGP Valencia: Luca Lunetta finalmente il podio, così si fa!

Il primo ruggito di Luca Lunetta nella Moto3 Junior! Il Circuit Ricardo Tormo si rivela l’occasione giusta per l’agguerrito pilota AC Racing, che non ha nascosto obiettivi molto ambiziosi sia presenti che futuri (la nostra intervista). Prima però bisogna emergere in JuniorGP, i segnali ci sono: stavolta non è in pole come a Estoril, ma la terza casella in griglia gli permette di giocarsela subito nelle zone alte. Non ancora per la vittoria, ma finalmente per quel primo podio già sfuggito l’anno scorso ed ora raggiunto. Lunetta lascia Valencia con la prima festa in campionato, gran 3° in Gara 1! Nella seconda corsa manca il bis di 90 centesimi, qualcun altro invece avrebbe potuto festeggiare. Nicola Carraro (21 anni proprio oggi) ed Elia Bartolini, battaglieri protagonisti della corsa, buttano via un possibile podio con un contatto tra loro proprio alla fine… Ecco com’è andata a Valencia.

JuniorGP Gara 1

Segnaliamo che Cesare Tiezzi stringe i dentri: ieri ha riportato una microfrattura ad un polso dopo un incredibile salvataggio compiuto in qualifica. Scatta la corsa con Luca Lunetta in evidenza, purtroppo però dura poco: viene presto ripreso da Piqueras, Esteban e Carraro, i veri protagonisti di questa prima gara. Quasi: il pilota italiano infatti dovrà poi scontare una Long Lap per limiti di pista, addio alla lotta per la vittoria… Quella sarà un testa a testa tra gli spagnoli Angel Piqueras e Joel Esteban: prima vittoria per il primo, super podio per il secondo, al debutto in Moto3. E dietro? Battaglia serrata tra un bel gruppetto, dal quale emerge proprio Luca Lunetta: finalmente il primo podio in campionato! A referto però anche un botto finale tutto MIR Racing, visto che si tratta di David Almansa e Marcos Ruda…

JuniorGP Gara 2

Inizio con qualche problema tecnico che ritarda la partenza, poi si va. Lunetta è di nuovo protagonista al via, ma sono altri ad emergere in breve tempo. Piqueras, Roulstone, Esteban, Carraro e Bartolini infatti sono quelli che hanno una marcia in più e che quindi riescono a fuggire, riservandosi la battaglia per il podio. Un guaio meccanico però costringe Esteban al ritiro, per l’Italia non c’è fortuna in questa seconda gara. Carraro era vicinissimo alla vittoria, ma un tentativo di sorpasso da parte di Bartolini finisce malissimo per entrambi: contatto e moto nella ghiaia, che disastro! Il #10 di casa Aspar riparte ed arraffa qualche punto purtroppo amaro. Poca fortuna pure per Alessandro Morosi, in precedenza coinvolto in un incidente assieme ad Almansa, Buchanan e Buasri, inarrestabile invece Angel Piqueras che piazza la doppietta a Valencia.

La classifica generale

Foto: AC Racing