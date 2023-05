Riscatto di Ryde, Bridewell leader del British Superbike

Cinque piloti racchiusi in soli 10 punti ai vertici della classifica di campionato. Questo il primo, interessante verdetto del fine settimana vissuto dal British Superbike sul tracciato Grand Prix di Donington Park. Un weekend che ha prodotto gare avvincenti, ricche di colpi di scena ed in grado di deliziare il numerosissimo pubblico presente. Il “solito BSB“, insomma: ne giova lo spettacolo e, al culmine di Gara 3, non da meno Kyle Ryde, vincitore a precedere i Ducatisti Tommy Bridewell e Glenn Irwin, rilanciando di conseguenza le proprie quotazioni in campionato.

RYDE CONTROLLA E METTE A SEGNO UNA SPLENDIDA DOPPIETTA

In una conclusiva manche del weekend dalle tematiche sulla falsariga di Gara 1 svoltasi ieri, Kyle Ryde è tornato protagonista. Chiamato a riscattare il colossale errore di Gara 2, il portacolori LAMI OMG Racing Yamaha ha condotto la contesa dallo start fino all’esposizione della bandiera a scacchi. Il tutto gestendo moto, gli pneumatici Pirelli (aspetto non di poco conto su un asfalto particolarmente abrasivo e senza l’ausilio, da regolamento, del traction control), festeggiando una splendida doppietta nel weekend. Per l’ormai ex-meteora del Mondiale Supersport sono 3 i successi stagionali, 6 in carriera nel BSB e, con Bradley Ray approdato al WorldSBK da Campione 2022, in squadra ha rilevato nel migliore dei modi i galloni di capitano.

LOTTA APERTA NEL BRITISH SUPERBIKE

Con 3 round e 9 gare a referto, la classifica di campionato è corta come non mai. Grazie al secondo posto di Gara 3 e ad un rendimento costante Tommy Bridewell, seppur scontando lo zero per un problema tecnico riscontrato nella seconda manche, ha riconquistato la leadership a quota 119 punti. Tuttavia, con il nuovo sistema di punteggio, gli avversari seguono a stretto contatto. A 3 punticini figura il proprio compagno di squadra in BeerMonster Ducati, quel Glenn Irwin capace di rimontare dall’undicesima casella dello schieramento al terzo posto finale. Scivola a -5 altresì Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad), alle prese con delle problematiche non meglio precisate tanto da non andar oltre la tredicesima posizione al traguardo. Il Campione BSB 2015 e 2020 precede in ogni caso in classifica Leon Haslam (8° in Gara 3) e proprio Kyle Ryde, ora terzo a -10 dalla vetta.

PASSO DEL GAMBERO PER O’HALLORAN

Dopo l’esplosiva vittoria di Gara 2, Jason O’Halloran (McAMS Yamaha) ha fatto un po’ il passo del gambero classificandosi settimo. Davanti all’australiano ben figura nuovamente Ryan Vickers (LAMI OMG Racing Yamaha), quarto seguito da uno scatenato Christian Iddon (con Moto Rapido Ducati da 15° in griglia a 5°) e da Lee Jackson (FS-3 Kawasaki), ormai splendida e costante realtà del British Superbike.

ANDREW IRWIN ANCORA SOTTO I RIFLETTORI

In questa conclusiva gara del weekend tra le note negative figura Josh Owens, squalificato per non aver scontato un ride through comminatogli dalla direzione gara per partenza anticipata. Se, come detto, questa Gara 3 riflette un po’ le prerogative della Sprint Race vissuta ieri, il copione è il medesimo anche per Andrew Irwin. Sempre al Melbourne Hairpin, con la medesima dinamica, ha travolto Storm Stacey, dopo aver fatto lo stesso ieri con Christian Iddon. Avrà un mesetto per riflettere, considerando che il BSB tornerà in azione soltanto il 16-18 giugno prossimi a Knockhill, lasciando a squadre e piloti il modo di affrontare al meglio il TT in agenda nelle prossime settimane.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Donington Park GP, Classifica Gara 3

1- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 20 giri in 29’31.214

2- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.397

3- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 3.588

4- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 3.690

5- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 4.999

6- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 5.137

7- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 5.581

8- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 9.123

9- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 9.374

10- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 11.351

11- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 20.282

12- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 21.785

13- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 25.736

14- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 26.579

15- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 26.975

16- Tim Neave – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 38.576

17- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 38.973

18- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 39.332

19- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 55.956