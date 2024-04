Motocross, Alessandro Lupino “Due podi con dolori alla schiena”

Non è andata esattamente come si sperava, ma non è certo un weekend da buttare. La Ducati Desmo450 MX guidata da Alessandro Lupino infatti ha conquistato due terzi posti nella seconda prova del Campionato Italiano Motocross, disputata lo scorso weekend sul Circuito Tittoni di Cingoli. Un prototipo vittorioso già al debutto lo scorso marzo a Mantova, ma sul quale chiaramente c’è ancora molto da lavorare. A questo aggiungiamo le non perfette condizioni fisiche di Lupino, che ora sfrutterà al meglio il mese di stop del campionato italiano per rimettersi e rilanciare l’attacco con Ducati.

Motocross Prestige, 2° round

L’otto volte Campione Italiano, quarto in qualifica, ha stretto i denti e messo a referto due belle manche. In gara 1, dopo una partenza non perfetta, Lupino è risalito fino alla terza posizione. Piazzamento confermato anche in una seconda manche in l’esperto viterbese ha sempre dovuto fare i conti col dolore (il resoconto). Soprattutto, il weekend di Cingoli ha consentito agli ingegneri Ducati di raccogliere altri preziosi dati a supporto dello sviluppo della Desmo450 MX, le cui prestazioni in gara stanno confermando la validità della base tecnica del prototipo. La prossima gara del Campionato Italiano Motocross è in programma nel weekend 25-26 maggio sulla pista di Montevarchi (Arezzo). Durante questo mese di pausa sia Alessandro Lupino che Tony Cairoli, presente a Cingoli per supportare il compagno di marca, proseguiranno il programma di test della Desmo450 MX.

Il commento del pilota Ducati

“C’è un po’ di delusione perché sono rimasto fuori dal podio” ha ammesso Alessandro Lupino alla fine della giornata di gare. “Due terzi posti però sono comunque un risultato ottimo, considerando le condizioni in cui stavo.” La freccia Ducati infatti non è esattamente in forma a livello fisico. “Da alcuni giorni ho un’infiammazione alla schiena che mi provoca dolori fortissimi e sabato sera ero addirittura sul punto di rinunciare alla gara. Mi ha salvato l’intervento della dottoressa Sangiorgi, ma è stata veramente una sofferenza. In più ho anche sbagliato tutte e due le partenze e questo ha complicato ulteriormente le cose”. Ora tocca ad un mese di ‘pausa’ prima del prossimo appuntamento dell’Italiano Motocross Prestige. “Ci prendiamo questo periodo per continuare i test sulla moto e recuperare la forma, a Montevarchi cercheremo di attaccare”.

Foto: Phawkmania/FX Action