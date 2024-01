Ducati inizia la sfida motocross, ecco la nuova Desmo450 MX

Dopo la presentazione MotoGP e Superbike, ecco che si passa al Motocross. A Madonna di Campiglio infatti Ducati ha svelato anche la sua Desmo450 MX, che Alessandro Lupino porterà al debutto nel Campionato Italiano Motocross Pro – Prestige MX1, al via nel weekend 16-17 marzo a Mantova. Con lui c’è la struttura guidata da Corrado (team principal) e Marco Maddii (team manager), persone di grande esperienza nell’offroad: la squadra verrà iscritta come Ducati Corse R&D – Factory MX Team.

5 Immagini

1 di 5

2 di 5

3 di 5

4 di 5

5 di 5 ‘

Ducati alla sfida MX

Alla guida del progetto ci sarà Paolo Ciabatti, ex MotoGP ed ora Direttore Generale Ducati Corse Off-Road, più Davide Perni nelle vesti di Technical Manager. L’obiettivo principale sarà quello di sviluppare il nuovo modello anche attraverso l’esperienza in gara. Non ci sono dubbi su Lupino, ma ricordiamo che Ducati ha ingaggiato anche Antonio Cairoli per portare avanti l’ambizioso programma di sviluppo. Da evidenziare poi la citata collaborazione con Maddii Racing, team nato nel 1991 grazie alla grande esperienza di Corrado Maddii, maturata in numerosi anni di competizioni di alto livello nel motocross. Dopo 33 anni di attività e tanti risultati importanti (due mondiali e sei titoli italiani), la squadra inizia una nuova era legata a Ducati.

3 Immagini

1 di 3

2 di 3

3 di 3 ‘

Il commento di Claudio Domenicali

“L’ingresso nel motocross è l’esempio lampante che il nostro desiderio di migliorarci e la nostra voglia di vincere non hanno limiti” ha sottolineato il CEO Ducati Motor Holding. “In questi due giorni avremo l’opportunità di darci la giusta carica per una stagione che si prospetta ricca di sfide, in cui dovremo anche dimostrare le nostre capacità in un terreno nuovo come il fuoristrada specialistico. Le sfide ci stimolano da sempre a tirare fuori il meglio e ci sentiamo assolutamente pronti”.