Supersport, Yari Montella “Peccato non avere fatto il time attack”

A Jerez è mancato solo l’acuto. Yari Montella nella seconda giornata dei test della Supersport ha percorso ben 75 giri, il migliore in 1’42″1, sei decimi meglio rispetto a quanto aveva fatto nella Superpole di ottobre. Certo, la pista era ben più veloce e tutti sono andati più forte ma comunque è stato un buon test per il pilota campano sulla Ducati del team Barni.

“Il bilancio dei test è abbastanza positivo – commenta Yari Montella – Ho avuto due giorni di febbre e non ero al cento per cento. Nella seconda giornata stavo decisamente meglio a livello fisico ed abbiamo lavorato tanto anche con il nuovo tecnico delle sospensioni. Ora abbiamo un bel po’ di dati e sono contento. L’unico rammarico è che non siamo riusciti a fare un time-attack con il miglior set up quando la pista era in condizioni ottimali però il passo è stato buono e sono contento. Ora andiamo in Australia con la consapevolezza di poter contare su un buon pacchetto”.

Yari Montella l’anno scorso è stato tanto veloce quanto sfortunato. Tra cadute e problemi vari non è riuscito a dimostrare il proprio talento. E’ salito cinque volte sul podio ma la casella dei punti è rimasta vuota in ben nove occasioni. Alla viglia del campionato 2023 era considerato uno tra i favoriti invece ha terminato la stagione al nono posto. Ora ha una grandissima sete di riscatto. I test di Jerez hanno palesato un grande equilibrio tra le varie moto ed i piloti. Ci si attende dunque un Mondiale Supersport veramente spettacolare.

Foto social Barni Racing