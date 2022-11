Supersport: Yari Montella punta al top “In queste ore si decide il mio futuro”

Yari Montella è tornato a casa dall’Australia con una vittoria ed ha subito iniziato a preparare i panettoni. Il pilota campano a Phillip Island ha conquistato la sua prima vittoria nel Mondiale Supersport e terminato il campionato al settimo posto. Al rientro ha aiutato suo padre nell’azienda di famiglia.

“Mio babbo è un panettiere – racconta Yari Montella – e io quando posso cerco di aiutarlo. E’ molto bravo a fare i panettoni, sono il suo forte”.

In queste però il tuo primo pensiero è la stagione 2023. Con chi correrai?

“Spero di definirlo nei prossimi due o tre giorni. Posso solo dire che in questo momento il mio futuro è lontano dal team Puccetti. Non è detta l’ultima parola tuttavia mi sto orientando verso altre realtà anche se mi sono comunque trovato molto bene e sono felice di avere vinto in Australia con la squadra emiliana. Sto parlando con diversi team, tra cui anche Evan Bros, e spero di concludere a breve”.

Quali sono le tue ambizioni?

“Nel 2023 vorrei lottare per la vittoria del campionato. Vorrei riprendere il discorso da dove l’ho interrotto in Australia dove ho vinto sul bagnato e sono andato molto bene anche sull’asciutto confermando di poter essere competitivo. Avrei voluto salire sul podio in gara-2 ma ho avuto un po’ di sfortuna però ho comunque dimostrato di essere veloce. Senza il long-lap sarei stato tra i primi”.

Come valuti il tuo 2022?

“Le aspettative erano più alte, tutti i week-end sarebbero dovuti essere come quello australiano tuttavia è stato un anno discreto, abbastanza positivo. All’inizio siamo andati abbastanza bene ma c’è stata una flessione ma in Indonesia abbiamo fatto uno step che ci ha poi consentito di essere davanti in Australia”.

Il tuo primo podio in Supersport è coinciso con una vittoria. Cosa hai provato?

“Avevo terminato l’Europeo Moto2 con una vittoria a Valencia poi un anno da dimenticare nel Motomondiale ed ora la vittoria in Supersport. E’ stato un po’ come riprendere un discorso interrotto, una ripartenza, è stata un’emozione forte. Spero la prima di una lunga serie nel Mondiale Supersport”.