Valentino Rossi: uno stemma spagnolo nel nuovo VR46 Store di Tavullia

Per Valentino Rossi e Tavullia è stato un weekend all’insegna della ‘100 Km dei Campioni’. Il paesino situato nella valle marchigiana, a metà strada tra colline e mare Adriatico che conta meno di 10mila abitanti, da tempo è conosciuta come la roccaforte della ‘MotoGP Legend’. Nei giorni scorsi ha visto tanti ospiti transitare tra il centro cittadino e il Ranch del campione, dove quaranta piloti di fama internazionale si sono sfidati sull’ovale sterrato a colpi di flat track. Ma è stata anche l’occasione per inaugurare il nuovo VR46 Store.

Il nuovo VR46 Store di Valentino Rossi

Il locale progettato dal designer Marco Morosini non è un semplice negozio commerciale dove comprare abbigliamento e gadget, ma un autentico museo dove Valentino Rossi ha raccolto alcuni dei suoi cimeli storici. “Un viaggio che parte dall’inizio della mia carriera per arrivare fino ad oggi, con i nostri piloti dell’Academy, il Ranch e il team di MotoGP“. Al suo interno ci sono persino dei simulatori dove provare la Bmw M4 con cui il Dottore parteciperà al suo secondo anno nel campionato GT WCE con il team WRT. Tutto è stato studiato nei minimi particolari, con un gioco di colori dove a prevalere è il giallo fluo che da sempre contrassegna il campione di Tavullia. Nulla di casuale, neppure quello stemma spagnolo pubblicato in uno degli scatti social postato sul profilo ufficiale @valeyellow46.

Il Dottore è un’icona anche in Spagna

Nell’inaugurazione del VR46 Store Valentino Rossi si è fatto fotografare accanto ad un grande murales dove, tra frasi e graffiti, campeggiava lo stemma e il nome del Moto Club Gandia. Un marchio spagnolo suona un po’ curioso nel regno del nove volte iridato, anche se conta tantissimi fan in tutto il mondo, penisola iberica compresa. Qualche anno fa alcuni membri del suddetto club motociclistico sono stati ospiti al Ranch di Tavullia, dove hanno portato il grande adesivo di colore rosso e nero che ora campeggia nella location in via Cesare Battisti.

Merito anche della passione di una fan sfegatata come Mari Carmen Miret, anche lei socia del Moto Club Gandia, che vive il paddock ormai da molti anni. E da sempre predilige una speciale simpatia per Valentino Rossi. Come riporta il quotidiano ‘Levante – El mercantil valenciano’ il Comune di Gandia si congratula con il club e ringrazia il fuoriclasse per aiutare a diffondere il nome della città in tutto il mondo. Un’altra dimostrazione che il celebre #46 non è solo un campione di MotoGP, ma anche un marchio molto rinomato a livello di marketing e immagine.

Foto: Instagram @valeyellow46