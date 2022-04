Supersport: Yamaha è l’anti Ducati “Con Lorenzo Baldassari ci divertiremo”

Mancano ormai solo pochi giorni al via del Mondiale Superbike e delle altre classi. La Supersport 600 è all’alba di una nuova era, con l’introduzione delle Next Generation Bike. Ne parliamo con Fabio Evangelista, Team Principal dell’Evan Bros Yamaha, la squadra che ha vinto di più negli ultimi anni.

Fabio Evangelista, come valuta la nuova Supersport 600?

“Nessuno conosce questo ribilanciamento che la FIM adotterà per questa Next Generation Bike. La Ducati 955 in pratica è una 1000, pure la Triumph e la MV hanno una potenza superiore. Speriamo che il lavoro che stanno facendo gli ingegneri in FIM riesca a concepire un campionato bello, senza creare dei dislivelli tecnici. La Ducati è certamente la moto da battere. Dopo le prime 3 gare si capirà se questo regolamento è corretto o se ci sono delle problematiche che andranno assolutamente risolte”.

Altra novità del 2022 è la presenza di numerosi piloti che arrivano direttamente dal Mondiale Moto2. Evan Bros schiera Lorenzo Baldassarri, affiancato da Peter Sebestyen, ma ci saranno anche Bulega, Manzi…

“C’è una storicità in Supersport. Ormai, dal 2018, hanno vinto tutti piloti che sono venuti dalla Moto2 e questa la dice lunga sulle capacità, la professionalità e velocità che hanno questi piloti. Crediamo che Lorenzo Baldassarri sia un pilota veramente forte che ha avuto soltanto una notevole sfortuna in Moto2. Secondo noi sarebbe potuto essere tranquillamente in MotoGP. Non è stato possibile per lui. Noi cercheremo di riprenderlo per mano portarlo al vertice, a vincere in Supersport per poi spingerlo come Locatelli nel mondo della Superbike”.

L’obbiettivo, dunque, è il titolo con Lorenzo Baldassarri.

“Lorenzo è nuovo ma si è inserito bene nel nostro gruppo. Siamo molto contenti perché venendo dalla Moto 2, dopo 8 anni di Motomondiale, è un pilota veramente professionale e credo che ci farà divertire molto quest’anno. Noi all’Evan Bros facciamo tutto con grande passione e i risultati si vedono. Abbiamo vinto il nostro primo Mondiale nel 2019 con Randy Krummenacher che se lo è giocato con Federico Caricasulo, un pilota che abbiamo cresciuto noi. Nel 2020 abbiamo vinto il Mondiale con Andrea Locatelli, in pieno anno covid vincendo 12 gare su 16. L’anno scorso siamo stati vice-campioni del mondo con Odendaal e quest’anno vogliamo riprenderci il titolo con Baldassarri”.