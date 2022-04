MotoGP, Quartararo-Yamaha ai titoli di coda: dialoghi con due team

Fabio Quartararo sorvegliato speciale nel paddock della MotoGP. Non è solo il campione in carica, ma anche il matador del mercato piloti, dalla sua decisione se rinnovare con Yamaha oppure cambiare livrea, potrebbero dipendere le scelte di molti altri piloti. Dopo la deludente gara in Argentina il francese ha espresso a chiare lettere che Honda potrebbe essere una opzione per il futuro, ma serviranno ancora alcune gare prima di un annuncio ufficiale. Entro il prossimo mese i team factory vogliono avere le idee chiare e Alberto Puig potrebbe assestare un colpo da novanta e formare un “dream team” con Marc Marquez e Fabio Quartararo per il biennio 2023-2024.

Il campione MotoGP spezza il mercato

Il quasi 23enne di Nizza ha un solo obiettivo: riconfermarsi campione del mondo di MotoGP. Dopo il primo sigillo iridato apposto nel 2021 vuole riconfermarsi e dare vita ad una storica scia vincente, sul modello di Valentino Rossi e del suo possibile futuro compagno di squadra Marc Marquez. “Il mio scopo è essere il leader. Non voglio vincere solo un Mondiale, ma il maggior numero possibile“, ha ammesso in un’intervista ad ‘AS’. “Avere la mentalità di un Marquez o di un Rossi è difficile, perché se arrivi quinto è un brutto risultato. Devi sapere come adattarti a quella pressione e il mio obiettivo è essere grande come loro. Sono pronto ad assumermi la responsabilità del Mondiale“.

Fabio Quartararo ha già vinto un titolo iridato a 22 anni, ma per essere quel personaggio trainante deve ancora assumere determinate caratteristiche. “L’esperienza di Valentino Rossi e la capacità di Marc Marquez ad adattarsi a tutte le condizioni. Questo è quello che mi manca, sono le piccole cose a fare la differenza nel Motomondiale“. Negli ultimi anni ha imparato a gestire la pressione e a restare calmo nelle situazioni di maggior stress.

E in questo momento, nonostante le difficoltà in sella alla Yamaha, prende in mano la scena mediatica nel paddock della MotoGP. Dalla sua decisione dipenderanno quelle di molti altri piloti. A cominciare da Pol Espargarò, che sembra destinato a pagare le conseguenze degli infortuni di Marc Marquez. Due le possibili alternative per Quartararo: la prima porta alla Honda, l’altra alla Suzuki. “Ci vuole solo tempo, un po’ di tempo, e non lo so ancora“.