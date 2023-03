Supersport, Uccelli di Motozoo “Abbiamo lavorato tanto sul ride by wire”

Prima trasferta del 2023 per il Team Motozoo che ha partecipato ai test organizzati da KRT ad Aragon. Era l’unica squadra di Supersport presente. In pista Tom Booth-Amos che ha fermato il cronometro sul tempo di 1’55″869 e Luke Power con il crono di 1’57″050. Il Motozoo quest’anno partecipa solo alle gare europee ma con l’obbiettivo di puntare al titolo continentale.

“Abbiamo lasciato Aragon e ci siamo diretti a Misano – racconta il Team Principal Fabio Uccelli a Corsedimoto – Il camion sta andando già in Romagna perché lunedì e martedì facciamo altri test. Le giornate in Spagna sono state molto positive anche se le condizioni dell’asfalto per noi delle 600 non erano ottimali a livello di grip. La pista in tante curve non era gommata ed i tempi fanno poco riferimento. Tom Booth-Amos è andato più forte rispetto ai suoi test dell’anno scorso. Luke Powel si è attestato un secondo e due dal suo compagno di squadra e non è male, ci sta. Purtroppo non abbiamo un metro di paragone con altri piloti della 600 Supersport in queste condizioni, solo quello di Tom nei test del 2022″.

A livello tecnico vi siete concentrati su qualcosa in particolare?

“Abbiamo lavorato moltissimo sul ride by wire ed abbiamo avuto qualche problemino, qualche noia per regolarlo e metterlo a punto. Noi, assieme a Puccetti, siamo gli unici ad essere stati in grado di far funzionare le moto con il ride by wire (l’acceleratore elettronico n.d.r), gli altri team hanno corso in Indonesia ed Australia con il vecchio sistema a cavo quindi va bene. Sono contento sia della squadra che dei piloti. Luke il primo giorno ha fatto una piccola scivolata ma è ripartito immediatamente. Ora facciamo i test a Misano, ci dovrebbero essere tanti piloti del CIV e riusciremo a capire meglio a che punto siamo”.

Foto Facebook Motozoo