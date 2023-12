Supersport: Ten Kate e Yamaha Europa, binomio di successo

È già tempo di presentazioni ufficiali team. A Nieuwleusen, in Olanda, il Pata Yamaha Ten Kate Racing ha svelato la nuova livrea per il Mondiale Supersport 2024 e presentato ufficialmente i suoi piloti: Stefano Manzi e Glenn van Straalen. Grazie ad una partnership ancora più stretta con Pata e con la casa motociclistica giapponese, il team assume ufficialmente la denominazione di Pata Yamaha Ten Kate Racing.

Kervin Bos, team manager Ten Kate Racing, è molto orgoglioso dei pregressi fatti

“Siamo a metà dicembre e stiamo già presentando la nostra squadra ed i programmi per la stagione 2024 ed essere già a questo punto è un buon vantaggio. Abbiamo accolto un gran numero di nuovi sponsor olandesi che ci hanno consentito di fare questo passo. Siamo estremamente orgogliosi di essere riusciti a trattenere Stefano Manzi per il secondo anno e ritengo che potremo raccogliere i frutti dell’esperienza acquisita nel 2023. Mi aspetto grandi cose da Stefano che è già stato tra i migliori piloti del Mondiale Supersport

Con l’arrivo di Glenn van Straalen siamo riusciti a realizzare un desiderio accarezzato da tempo: il binomio di pilota olandese con una squadra olandese. Lo desideravamo tanto, in passato era già successo con Michael van der Mark. Speriamo di seguire la stessa strada con Glenn. Pensiamo tutti che Glenn abbia lo stesso potenziale di Stefano e ora lo dobbiamo lasciar crescere con gradualità.

La formazione dell’organico della squadra non cambia e penso che questa sia anche la nostra forza. ll nostro GYTR Pro Shop è cresciuto enormemente negli ultimi tre anni, i legami tra Yamaha Motor Europe e Ten Kate sono sempre più forti e ne siamo veramente orgogliosi. Grazie a ciò avremo Pata come sponsor principale delle nostre moto la prossima stagione, una società che in passato è stata anche sponsor principale di Ten Kate Racing. Siamo molto orgogliosi di essere un team Yamaha Racing, ma anche di essere uno dei principali partner Yamaha in Europa con il nostro GYTR Pro Shop”

Fotocredit Randy van Maasdijk