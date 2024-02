Supersport, Oli Bayliss vuole vedere finalmente la luce

Il 2023 era stato molto sfortunato per Oliver Bayliss alle prese con gli infortuni. Avrebbe voluto voltare subito pagina ma la sorte ha continuato ad accanirsi contro di lui. Il figlio del mitico Troy si è presentato ai test di Phillip Island in condizioni fisiche non certo ottimali ma è riuscito a girare sarà regolarmente al via del primo round del Mondiale Supersport sulla sua pista di casa.

“Nell’ultimo mese non ho avuto molta fortuna con altri infortuni – racconta Oli Bayliss – nei test di lunedì però mi sono sentito davvero a mio agio sulla Ducati Panigale V2 D34G. E’ bello essere di nuovo con la squadra sulla mia pista di casa e sono pronto per trascorrere un bel fine settimana”.

L’essenziale è esserci. Il team non gli crea alcuna pressione come ha fatto del resto anche nel corso dello scorso anno. Oliver ha un cognome molto pesante, in più non è ancora riuscito a dimostrare il proprio potenziale quindi va gestito con saggezza. E per questo può avere un ruolo importante pure il nuovo capo-meccanico Andrea Ballerini.

“La giornata di test a Phillip Island è stata positiva e produttiva – commenta Davide Giugliano – Siamo contenti del lavoro fatto che si è tradotto in risultati solidi. Purtroppo le condizioni fisiche di Oli Bayliss non sono ideali a causa di un recente infortunio al polso. Fortunatamente ha potuto partecipare alla giornata di test e potrà gareggiare nel round di apertura. Ovviamente non gli abbiamo messo troppa pressione. E’ stato comunque molto veloce, soprattutto nell’ultima parte della sessione pomeridiana. Le aspettative sono in linea con le sue condizioni fisiche ma è veloce e siamo fiduciosi per il fine settimana”.

Foto D34G