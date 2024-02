Alba magica per i tanti tifosi di Andrea Iannone che hanno visto il loro beniamino al secondo posto nel primo turno di test a Phillip Island dietro a Nicolò Bulega e perfino davanti a Toprak Razgatlioglu. In mattinata è stato più volte in testa girando su un ottimo passo in sella alla Ducati Go Eleven. Nel secondo turno quasi tutti gli altri sono riusciti a migliorare il proprio crono tranne lui che è stato comunque costante. Ha girato forte senza stressare troppo gli pneumatici. Ha terminato poi la giornata al quarto posto in classifica combinata. Un gran risultato per Andrea Iannone che a Phillip Island è sempre andato forte ma mai così tanto: è stato quattro decimi più veloce che con la MotoGP di quattro anni fa.

“Il bilancio è positivo, siamo partiti bene – commenta il pilota del Go Eleven – Non mi aspettavo di arrivare a questo livello e sono orgoglioso. È stato bello tornare in pista a Phillip Island dopo tanto tempo. Questa pista è sempre molto piacevole e divertente. Abbiamo lavorato ma bisogna capire meglio la situazione gomme. Dobbiamo ancora analizzare i dati approfonditamente per fare valutazioni più specifiche. Sicuramente per alcuni aspetti siamo messi bene, su altri invece fatico ancora un po’”.

Il team manager Denis Sacchetti è molto soddisfatto del lavoro svolto dalla squadra. All’interno del team clima è ottimo, c’è armonia e voglia di crescere. L’inizio è certamente positivo.

“Il 70% del lavoro che avevamo programmato prima di partire da casa, siamo riusciti a metterlo in pratica. Nonostante le difficoltà logistiche devo ringraziare Pirelli per essere riusciti a fornirci tutto il necessario di cui avevamo bisogno oggi per svolgere il test. Andrea Iannone sta conoscendo sempre meglio le caratteristiche delle gomme, molto diverse dalle coperture che utilizzava in MotoGP quindi ci vuole del tempo. Come a Portimao, ci manca un po’ di performance con la gomma morbida, mentre con quella dura da gara, anche con molti giri, siamo abbastanza veloci. È stato un test molto interessante e da venerdì si inizia a fare sul serio”.

Foto social Go Eleven