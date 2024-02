MotoGP Test Qatar, giorno 2: Aprilia top a metà giornata, Marquez 2° dopo il problema

Siamo praticamente a metà della seconda e ultima giornata di test MotoGP a Lusail. Raul Fernandez, ancora acciaccato, è per ora al comando della classifica (con la Aprilia 2023), seguito da Marc Marquez (con un piccolo problema presto risolto), dal campione MotoGP Francesco Bagnaia e dal rookie Pedro Acosta. Una partenza un po’ lenta a causa del vento, ma anche per le temperature: le gare saranno ben più tardi, trattandosi dell’ultimo giorno di test si cercano le condizioni ideali per preparare il primo GP del 2024.

MotoGP Qatar, giorno 2

Augusto Fernandez è stato il primo e a lungo unico pilota in azione, verso la fine della prima ora di test si fa vedere anche Takaaki Nakagami. La maggior parte dei piloti MotoGP però è rimasta per parecchio ferma ai box, finché lentamente non è iniziata la vera attività. A referto un altro piccolo problema per Marc Marquez: nel suo primo giro in pista riesce a completare solo tre settori, poi deve tornare al box tirato dallo scooter di un commissario. Fortunatamente tutto è stato risolto rapidamente ed in breve tempo il #93 di Gresini Racing è tornato in pista. Ma c’è ancora tempo per osservare qualche particolare, soprattutto in casa Yamaha e Honda.

La classifica provvisoria (15:30 ora italiana)

Foto del testo: Dorna Sports

Foto di copertina: Sky Sport MotoGP