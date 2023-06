Supersport Misano gara1: Bulega la fa facile, Manzi emoziona

Sesta vittoria stagionale per Nicolò Bulega che passeggia anche in gara-1 a Misano. Il pilota del Team Ducati Aruba domina anche se il suo vantaggio è più esiguo che altre volte. Stefano Manzi infatti riesce a raddrizzare un week-end che era iniziato decisamente male con la caduta nel primo turno di prove libere. Il pilota riminese scatta dall’undicesima casella in griglia e si porta velocemente in terza posizione, si libera di Schroetter e si lancia all’inseguimento di Nicolò Bulega che però aveva già messo in carniere un buon vantaggio, sufficiente per evitare ogni eventuale patema.

Stefano Manzi protagonista di giornata

“Ho fatto una bella gara – commenta Stefano Manzi – venerdì Booth Amos mi aveva steso e non avevo fatto il secondo turno di libere. In qualifica è stato difficile ma come tempi sapevo di poter fare una bella gara. Sono riuscito a rimontare abbastanza bene ma ormai Nicolò Bulega era andato via. Cerchiamo di migliorare in gara-2 e non fare peggio perché non si sa mai cosa può succedere”

Dietro Federico Caricasulo non molla, passa Schroetter e sigla anche il giro veloce terminando la gara in scia a Manzi. “Sono partito bene ma poi ho perso tempo nei sorpassi – dice Caricasulo – Da metà gara in poi sono riuscito ad andare forte ed è positivo per gara-2. Nicolò Bulega in questo momento è più a posto di noi ha girato tanto ed hanno avuto più tempo di affinare lo stile di guida ed il setup. Non mi vedo lontano, dobbiamo solo migliorare nei primi giri”.

Quinto Yari Montella che era caduto durante l’ultimo giro della Superpole.

Simone Corsi ad un passo dalla top 5

Decisamente positiva la gara di Simone Corsi, sesto. “Sono contento della gara. Peccato che non abbiamo fatto una buona partenza poi ci hanno penalizzato di tre posizioni in griglia perché all’uscita dai box avevo infastidito Montella ma non potevo fare diversamente. Ci ha un po’ condizionato la gara questo episodio perché non è mai facile rimontare. Sono comunque riuscito a risalire ma quando sono arrivato sesto il gruppo di quelli davanti aveva qualche secondo quindi difficile andarli a prendere. La moto era veloce e ringrazio il team, domani cerchiamo di fare meglio e centrare possibilmente la top 5”. Sfortunato Marco Bussolotti, costretto al ritiro per problemi elettrici.

Giornata da dimenticare per Raffaele De Rosa

Raffaele Rosa praticamente non ha corso, fermato anche lui da problemi elettrici.

“Nel secondo turno di libere mi sentivo bene ed avevo un passo discreto. In qualifica sono scivolato subito al secondo giro. Partivo indietro e sapevamo che sarebbe stata dura,. Purtroppo abbiamo avuto in problema in griglia e siamo dovuti rientrare. Stagione ad alti e bassi ma le sensazioni, quando funzioona tutto, non sono male. Dobbiamo ripartire e fare al meglio gara-2”.