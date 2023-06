MX2: Andrea Adamo cade in qualifica ma è in testa al Mondiale

Non è una delle qualifiche migliori per Andrea Adamo, ma è sufficiente per prendere il comando. Ora è lui il nuovo leader iridato MX2, basta l’8° posto odierno per scavalcare Jago Geerts (assente per infortunio) per due punti. La vittoria nella corsa odierna va ad uno scatenato Kay De Wolf che, in rimonta dopo un’iniziale caduta, si assicura la partenza dal primo cancelletto per le gare di domani.

MX2: Adamo, qualifiche con caduta

Dopo l’ultimo turno cronometrato Kay De Wolf è davanti a tutti, Andrea Adamo prende il via dal 6° cancelletto. Ma lo scatto migliore arriva dalla P2, Lucas Coenen sfrutta il “mucchio” alla partenza e prende il comando, accumulando da subito un certo margine. Dura però pochissimo: al 2° giro un incidente vanifica tutto… Non una brutta partenza per Adamo, provvisoriamente risalito in P4, ma sembra che altri oggi abbiano qualcosa di più, incluso De Wolf in rimonta dopo una caduta nei primi giri. La situazione si complica ancora di più quando anche il siciliano di KTM è protagonista di un incidente. Riparte in P9, quindi con vari punti in meno… De Wolf invece dà vita ad una furiosa rimonta e prende il comando sul finale della gara: Van de Moosdijk e Benistant cercano di non mollare, ma il fresco vincitore del Dutch Masters 2023 non si batte. Andrea Adamo alla fine è 8°, quanto basta per prendere il comando della generale per due punti sull’assente Geerts.

Qualifying Race, la classifica

MX2, ora comanda Adamo

Foto: KTM Images/Ray Archer