Peccato Stefano Manzi: la bandiera rossa a sei giri dalla fine gli ha impedito di andare all’attacco di Dominique Aegerter nella gara 2 della Supersport a Mandalika. Non era scontato battere il fresco due volte iridato, ma il confronto diretto avrebbe offerto scintille. Invece la caduta di Niki Tuuli, vincitore del sabato, ha mandato il piano all’aria. Il finlandese della MV Agusta era terzo in coda ai due scatenati di testa e si è rialzato senza danni, ma la pista sporca ha indotto lo stop. Festa anticipata dunque per Dominique Aegerter al 15° centro in stagione, in 22 corse.

Triumph decollo verticale

Anche se i giochi iridati sono fatti, la corsa è stata molto combattuta. Tuuli cercava il bis, con la MV Agusta in gran spolvero su questo tracciato. Ma Can Oncu pupillo di Kawasaki Pucetti non lo ha lasciato andare via, favorendo il rientro di Aegerter e Manzi autore di un avvio complicato. Quando è uscita la bandiera rossa il gruppo era già allungato, coi due fuggitivi che si preparano a giocarsela all’ultimo. La Triumph è in crescita esponenziale, Stefano Manzi era molto efficace per cui la possibilità di bissare la vittoria di Portimao era concreta. Il romagnolo si è consolato con il sesto posto con la tre cilindri britannica che in ottica 2023 potrebbe diventare ambiziosa. Can Oncu ha completato il podio.

De Rosa sugli scudi

Bella rimonta anche per Raffaele De Rosa che ha risalito il gruppo con veemenza regolando Yari Montella e i compagni di marca Niccolò Bulega e Federico Caricasulo, nel confronto ravvicinato fra Ducati Panigale V2. Il prossimo week end in Australia i ducatisti potrebbe trovare un tracciato congeniale al bicilindrico. Le altre “maggiorate” Triumph e MV Agusta hanno già rotto il ghiaccio, chissà se anche Ducati riuscirà a battezzare con la vittoria la prima stagione della Supersport della nuova generazione.

58, il racconto illustrato ispirato al mitico Marco Simoncelli, disponibile su Amazon