Supersport Magny Cours: Baldassarri che peccato! Aegerter non fa sconti

Lorenzo Baldassarri ha accarezzato a lungo il sorpasso Mondiale ma il sogno è sfumato all’ultimo giro. Tentando di sorprendere uno scatenato Dominique Aegerter il pilota romagnolo ha perso il controllo, finendo a terra. Addio possibile vittoria, e campionato di nuovo in salita. Con il decimo successo in stagione, il ventesimo in carriera (in 34 gare Supersport!) l’asso svizzero archivia il momento difficile e torna di nuovo in fuga Mondiale. Battere Aegerter sarà un’impresa.

Furia Aegerter

Domininque è un pilota eccezionale. E’ campione Supersport in carica, oltre che vincitore della coppa del Mondo MotoE, la serie elettrica. Martedi scorso aveva avuto modo di fare qualche giro con la Suzuki MotoGP. Due round orsono era largamente al comando (+55 punti) ma lo scivolone di Most, con la sceneggiata della simulazione per indurre ad interrompere la gara, gli era costata la successiva squalifica e un doppio zero che aveva riaperto tutto. Il successo di Baldassarri nella gara 1 francese era l’ulteriore segnale di battaglia. Ma con una prestazione solidissima Aegerter si è rimesso in carreggiata. E’ partito male, ha dovuto districarsi nel gruppo ma in pochi giri è tornato sotto a Baldassari. L’epilogo è stato un KO pesante per le aspirazioni di Lorenzo. Restano comunque dieci corse, niente è perduto: i punti da recuperare adesso sono 19.

Davide Bulega sul podio

L’uscita di scena del Balda, rialzatosi e comunque quinto a contenere i danni in classifica, ha aperto la strada a Jules Cluzel, che ha salutato il pubblico di casa dal secondo gradino del podio. Pochi giorni fa ha annunciato che a fine campionato lascerà le corse. Terzo posto per Davide Bulega, con la Ducati V2, riscatto dopo i problemi tecnici incontrati nella corsa del sabato. Con la stessa moto Federico Caricasulo è caduto mentre stava battagliando nel gruppo di testa, risalendo per finire nono. Al ravennate fra errori e guasti tecnici non ne va bene una.

