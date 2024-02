Supersport, Gabriele Giannini “Sei giorni su un 600 per abituarmi”

Gabriele Giannini vuole arrivare pronto al suo primo giorno di scuola tra i grandi, nel Mondiale Supersport. Non sarà in Australia perché partecipa solo alle gare europee e concorrerà per il World Challenge ma il debutto non è comunque lontano. Passare dalla mille al seicento è sempre molto complicato in più non avrà una moto da vertice. Bisogna essere realisti: a parte Can Oncu, con la Kawasaki di Puccetti, tutti gli altri piloti in sella alle moto verdi faticano a stare davanti. Certo, nel 2023, Tom Booth Aamos ha vinto il World Challenge con la Kawasaki di Motozoo. Quest’anno però c’è Simone Corsi con la Ducati e tutti lo danno come super favorito per l’europeo. Gabriele Giannini però ha un buon team quale Prodina, un gran talento e la mentalità giusta. Si curando al meglio ogni dettaglio e sta girando in moto il più possibile.

“Sono appena rientrato dalla Spagna dove mi sono allenato con una moto che mi ha fornito ISB gestita da TMF Racing – racconta Gabriele Giannini a Corsedimoto – Non ho girato con una Supersport ma con una Superstock 600 sempre ovviamente Kawasaki. Ho corso tre giorni a Valencia ed altrettanti ad Almeria. ISB è uno sponsor che mi sta dando una mano e lo ringrazio di cuore così come sono grato a TMF. Questi sei giorni mi sono serviti tanto per prendere confidenza con la 600. Sono soddisfatto: piano piano stiamo trovando la direzione giusta. I miei prossimi test saranno sabato e domenica prossimi a Vallelunga con Prodina. Vediamo come vanno poi siamo pronti per l’esordio stagionale, il 22 marzo a Barcellona”.

Foto: TMF Racing