Moto3 CIV: Cristian Lolli e Cecchini Racing ancora insieme per sognare in grande

C’è chi cambia colori, chi continua un sodalizio. Quest’ultimo è il caso di Cristian Lolli e del Cecchini Racing Team, che riprenderanno da dove si sono fermati l’anno scorso per ripartire con rinnovata energia e determinazione nel CIV Moto3. Una collaborazione iniziata nel 2022, anno di nascita della struttura del pluricampione flat track Francesco Cecchini, mentre Lolli aveva già un anno di esperienza nella Moto3 tricolore. Dopo il 13° posto generale nella prima stagione insieme e la terza piazza nel campionato 2023, arricchita da quattro podi, è scontato dire che il mirino è puntato ancora più in alto…

Cristian Lolli-Cecchini Racing, buona la terza?

“Non c’è due senza tre”. Così la squadra italiana ha iniziato il suo primo annuncio in vista della nuova stagione di gare. “La prima novità di questo 2024 è il rinnovo di Cristian Lolli con il Cecchini Racing Team. Chiusa la stagione 2023, Cristian si pone come uno dei protagonisti del CIV Moto3.” Data la netta crescita vista nell’annata appena lasciata alle spalle, non è assurdo appunto dire che sia il pilota umbro che la squadra stanno iniziando a sognare il titolo. “Siamo molto contenti del rinnovo con Cristian Lolli” è il commento del team. “È un ragazzo talentuoso e con tanta voglia di crescere assieme a noi. Siamo partiti insieme nel 2022, lo abbiamo accolto nella nostra famiglia e insieme abbiamo raggiunto traguardi importanti. Siamo certi che questo 2024 sarà ricco di soddisfazioni!”

Dunlop CIV, il calendario

6-7 aprile – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Round 1

25-26 maggio – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” – Round 2

22-23 giugno – Mugello Circuit – Round 3

3-4 agosto – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Racing Night – Round 4

31 agosto-1 settembre – Mugello Circuit – Round 5

28-29 settembre – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola – Round 6

Foto: Cecchini Racing Team