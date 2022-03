Francesco Cecchini: da campione di Flat Track a team manager in Moto3

Da pluricampione del mondo di Flat Track a team manager nel CIV classe Moto3. Il prossimo week-end scatta il Campionato Italiano Velocità a Misano ed al via ci sarà anche il Cecchini Racing Team, la nuova squadra diretta da Francesco Cecchini.

“Cecco” ha 25 anni, è stato per sei volte Campione del Mondo di Flat Track ed ha vinto quattro titoli italiani. Francesco ha eredito la passione per i motori da suo padre Fabrizio, uno tra i tecnici di riferimento del motomondiale. Ora è probabilmente il team manager più giovane di tutta Italia.

Il Cecchini Racing Team parteciperà al CIV classe Moto3 con il sedicenne spoletino Cristian Lolli.

CIV

“Sono cresciuto a pochi minuti dall’autodromo di Misano – racconta Francesco Cecchini – in più mio padre ha sempre lavorato nel motomondiale quindi è normale che mi appassionassi ai motori. Avrei voluto tanto gareggiare su asfalto ma era impossibile per gli impegni di mio babbo”.

Come ti sei avvicinato dal Flat Track?

“Mio padre è tornato a casa da una gara in America e mi ha parlato di questa specialità. Mi sono cimentato e sono andato subito forte quindi ho continuato. L’anno scorso però ho fatto una gara di un trofeo in pista a Misano, per realizzare un po’ un mio sogno”.

Quali sono gli obbiettivi del Cecchini Racing Team?

“Il primo passo è il CIV con Cristian Lolli, un ragazzo in cui crediamo molto. L’anno scorso ha avuto dei problemi a causa di un infortunio ma pensiamo che sia uno tra i migliori talenti e possa lottare per il podio già dal primo round del campionato, il prossimo week-end a Misano”.

Traguardi a lungo termine?

“In futuro vorremmo approdare al Mondiale Moto3 per cercare di crescere i giovani talenti. Ovviamente non è facile ma speriamo di riuscirci”.

Foto Marzio Bondi