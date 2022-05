Supersport Estoril: Baldassarri non teme Aegerter: “Diremo la nostra”

Dominique Aegerter, lo svizzero campione del Mondo in carica della Supersport è forte ma non fa paura. Lorenzo Baldassarri ha stabilito il miglior tempo nel primo turno di prove libere all’Estoril proprio davanto all’avversario, balzato al comando del Mondiale nel round di Assen. Il pilota marchigiano, su Yamaha del team Evan Bros, ha iniziato il week-end nel migliore dei modi. Poi nel pomeriggio non è riuscito a ripetersi ma ha comunque terminato il venerdì al secondo posto nella classifica combinata dei due turni. Baldassari dopo le prove è apparso tranquillo e consapevole di poter fare bene. Quest’anno appare decisamente rinato alle ultime due stagioni corse nel Mondiale Moto2, come ha raccontato nell’intervista di qualche giorno fa (leggi qui). ha istaurato un ottimo feeling con la squadra diretta da Fabio Evangelista e questo può risultare decisivo.

Lorenzo Baldassarri, soddisfatto di questa prima giornata in Portogallo?

“Sì, il primo turno siamo stati veloci, competitivi ed è andato bene. Onestamente pensavo di essere un po’ più da dietro visto che questa pista non la conosco benissimo invece in mattinata è andato tutto ok”.

Nel pomeriggio?

“Nel secondo turno di libere abbiamo fatto delle prove che era giusto fare però siamo risultati più lenti rispetto al mattino ma non sono preoccupato perché sappiamo qual è la strada giusta da prendere”.

Aegerter sembra un osso duro.

“Chiaramente dobbiamo migliorare e fare un passo avanti. Sabato dobbiamo fare una bella qualifica e sicuramente potremo dire la nostra rispetto ad Aegerter”.