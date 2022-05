Bradley Ray padrone del venerdì a Donington del British Superbike

Si è presentato a Donington Park da capo-classifica del British Superbike, ritrovando con la doppietta di Oulton Park una vittoria che gli mancava da 4 anni. In un ottimo momento di forma, Bradley Ray ha dato continuità a questo suo folgorante inizio di stagione con il miglior tempo nelle seconde prove libere sul tracciato “National”. Un time attack siglato pochi istanti antecedenti uno scroscio di pioggia che ha bagnato la pista, rimasto inavvicinabile anche nei conclusivi minuti di attività conseguenti ad una bandiera rossa esposta per la caduta di Leon Haslam.

VOLA BRADLEY RAY

Donington evoca a “Telespalla” ottimi ricordi in virtù della sua doppietta del 2018 (conseguita tuttavia sul layout Grand Prix), ma anche la vittoria sfiorata lo scorso anno. Già riassaporato il gusto dello champagne sul gradino più alto del podio, Ray in quel di Donington in 1’05″497 ha primeggiato nelle FP2, migliorando l’1’05″820 siglato nella mattinata dal suo compagno di squadra Kyle Ryde. Nella combinata la coppia RICH Energy OMG Racing Yamaha fa così doppietta, lasciando alle loro spalle Lee Jackson (vincitore di Gara 3 ad Oulton Park), Jason O’Halloran ed il 20enne Rory Skinner.

RISALE GLENN IRWIN NEL BRITISH SUPERBIKE

Tra i pochi piloti che si sono migliorati nei primi minuti delle FP2 spicca anche Glenn Irwin. Reduce da una trionfale North West 200, prossimamente impegnato al TT, ha portato la prima Honda Triple R al sesto posto seguito nell’ordine da Peter Hickman (FHO Racing BMW), un ritrovato Danny Kent con Tommy Bridewell e Christian Iddon nella top-10.

CADE HASLAM, SYKES AL Q1

Proprio quando la pista andava man mano asciugandosi, nei minuti finali Leon Haslam (12°) è incappato in una rovinosa caduta nel discesone della Craner, ritrovandosi tuttavia tra i 12 piloti ammessi di diritto al decisivo Q2 delle qualifiche ufficiali. Un traguardo sfuggito nuovamente al venerdì da Tom Sykes, soltanto quattordicesimo per un bilancio in casa MCE Ducati decisamente in passivo, considerando che Josh Brookes a sua volta è inspiegabilmente soltanto quindicesimo…

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Donington Park National, Classifica Prove Libere 1+2

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’05.497

2- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.323

3- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.408

4- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.455

5- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.640

6- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.715

7- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.762

8- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.781

9- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.813

10- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.865

11- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.045

12- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.181

13- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.186

14- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 1.191

15- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 1.236

16- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.511

17- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.631

18- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.651

19- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 1.687

20- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.739

21- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 1.742

22- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.934

23- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.097

24- Dan Linfoot – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 2.124

25- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.309

26- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.740

27- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 2.771

28- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 3.817

29- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 4.212

30- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 4.930