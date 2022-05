VIDEO Storie di Motoestate: Roberto Nicolini, il direttore di gara: “C’è, ma non si vede”

In questa nuova Storia di MotoEstate siamo con Roberto Nicolini, direttore di gara dei Trofei MotoEstate. Roberto ci illustra quali siano i doveri e le responsabilità di questa figura, tanto fondamentale quanto nascosta dietro una parete di monitor.

“I piloti non ci vedono, ma noi vediamo tutto quanto accade in pista” spiega Nicolini. “Ci siamo per garantire loro massima sicurezza. Ho cominciato sulle orme di Gabriele Aliprandi, storico direttore di gara di Monza: lui, in ogni istante, sapeva tutto quello che accadeva. Un grande esempio.”

Roberto Nicolini, grande conoscitore di piloti e corse, ci regala anche una riflessione su come sia sempre la passione a unire e muovere la vita e lo sport.