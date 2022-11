Supersport: Can Oncu e Kawasaki Puccetti, rinnovo 2023 con vista titolo

Finale di stagione a Phillip Island, con una conferma per quanto riguarda Kawasaki Puccetti. Can Oncu infatti rimarrà nella stessa struttura anche nella stagione Supersport 2023, parte di un programma che prevede il suo approdo futuro in Superbike. Sette podi per lui (gli ultimi due a Mandalika) e 248 punti che al momento valgono il 3° posto iridato per il 19enne di Alanya, rampa di lancio per un 2023 da grandissimo protagonista.

Oncu e Puccetti, obiettivo titolo

“Abbiamo un contratto quinquennale” ha sottolineato Manuel Puccetti. “Cosa che gli permette di crescere, come fatto per Toprak Razgatlioglu. Tutto sotto la supervisione di Kenan Sofuoglu, che gestisce questi ragazzi con l’attenzione di un secondo padre e la professionalità e la severità di un manager.” Riguardo alle prossime stagioni, “A breve termine l’obiettivo è vincere il titolo Supersport, a lungo termine vogliamo far sì che Can Oncu diventi protagonista in Superbike.” Non meno soddisfazione da parte di Can Oncu, già carico per il 2023. “So che dovrò vincere delle gare e conquistare molti podi per aggiudicarmi il titolo, ma è il mio sogno. Spero di ricompensare il lavoro e l’impegno di tutti regalando loro il mondiale.”

Montella: “Vorrei il podio”

Ancora non si conosce il futuro del suo collega Yari Montella, autore però di un ottimo anno di debutto. Per lui anche sei zeri, ma in tutte le altre gare ha chiuso solo tre volte fuori dai primi 10. Una tendenza da confermare anche in Australia, a pochi giorni dal doppio quinto posto ottenuto in Indonesia. Il 22enne salernitano rivedrà Phillip Island per la prima volta dal 2018, unica volta in cui ci ha corso. Allora era stato chiamato in corsa da SIC58 Squadra Corse in Moto3 per sostituire l’infortunato Niccolò Antonelli. “È una pista impegnativa ma divertente e veloce, con un panorama fantastico.” Dopo il passo avanti a Mandalika, l’obiettivo di Montella è uno solo: “Mi piacerebbe molto concludere la mia stagione con un podio.”

L’ultima di Mahias

Per Lucas Mahias invece sarà l’ultimo round Superbike con i colori Kawasaki Puccetti, visto che l’anno prossimo ci sarà Tom Sykes. Per l’iridato Supersport 2017 sarà una tappa complicata: ricordiamo la lesione ai legamenti della caviglia destra che l’ha fermato a Mandalika. La speranza del 33enne francese è di essersi ripreso completamente e di poter chiudere il 2022 al meglio, anche la sua avventura nella categoria non è davvero fortunata. Quella citata è la seconda lesione che complica la sua attuale stagione, una situazione vista anche nel 2021. Infortunio ad un polso nella prima parte di campionato, poi un infortunio allo scafoide e l’anno quindi chiuso anzitempo.