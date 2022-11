Supersport Australia, Prove 1: Nicolo Bulega fa danzare la Ducati

Phillip Island è stata per anni il regno della bicilindrica Ducati in Superbike, adesso può diventarlo per la Panigale V2 955. Nicolo Bulega ha chiuso in testa la combinata del venerdi, precedendo il compagno di marca Federico Caricasulo. La novità della Supersport ’22 non ha ancora centrato il bersaglio grosso, a differenza degli altri modelli “maggiorati”, ovvero le tre cilindri schierate da Triumph Street Triple e MV Agusta. L’Australia è l’ultima occasione e tutto sembra allineato a favore della Rossa: da quando il cappio delle restrizioni regolamentari è diventato meno stretto, i piloti Ducati sono costantemente nelle posizioni di vertice. Bulega aveva archiviato un venerdi da leone anche settimana scorsa in Indonesia, ma nelle due gare le cose erano andate un pò diversamente…

Giri lampo

Nella sessione d’apertura la Ducati aveva ruggito con Federico Caricasulo, nella seconda con l’ufficiale Aruba.it. Per la stessa formazione che ha appena conquistato il Mondiale Superbike con Alvaro Bautista chiudere la Supersport con un acuto sarebbe il top. Caricasulo non si è migliorato, ma nella combinata paga appena 40 millesimi. Re Dominique Aegerter è terzo, distante 431 millesimi, a precedere la Kawasaki di Yari Montella: le quattro cilindri giapponesi 600 cc non ballano più da sole. La Triumph di Stefano Manzi ha il quinto tempo, sappiamo quanto il romagnolo sia più efficace sulla distanza gara che nel giro secco.

Lorenzo Baldassarri in agguato

L’Indonesia è stata molto amara per Lorenzo Baldassarri, che ha visto sfumare le ultime (ridottissime) possibilità Mondiali causa un violento highside. Nel venerdi australiano l’ex Moto2 ha provato a rialzare la testa: settimo tempo, davanti all’altra Ducati di Raffaele De Rosa. Dopo esser stato per due terzi di Mondiale l’unico antagonista di Dominique Aegerter, adesso “Balda” proverà a chiudere bene la parentesi, prima di gettarsi nell’avventura Superbike ’23 con la Yamaha GMT94.

