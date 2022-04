Supersport Aragon: Bravo Lorenzo Baldassarri, Che Superpole al debutto

Lorenzo Baldassarri scattera dalla migliore casella nella sua gara di debutto nel Mondiale Supersport, oggi alle 15:15 sul tracciato di Aragon. L’ex pilota Moto2 ha dato paga al campione in carica, lo svizzero Dominique Aegerter. Mentre nella sfida interna fra Yamaha la squadra italiana Evan Bros si è presa la rivincita con Ten Kate: una sfida incrociata che farà scintille. Prima fila completata da Can Oncu, con la Kawasaki Puccetti. Dopo aver siglato il nuovo record ufficioso del tracciato, Baldassarri è incappato in una innocua scivolata. Ma il risultato era già in cassaforte.

Quattro cilindri 600 meglio delle “maggiorate”

La prima qualifica 2022 ci dice che, al momento, le piccole 600 quattro cilindri sono in vantaggio rispetto alle concorrenti di maggiore cubatura, ma penalizzate dal regolamento in ragione dell’equilibrio di prestazioni. L’attesissima Ducati V2 955 scatterà dalla quarta casella con Nicolò Bulega, in ritardo di mezzo secondo. Per quanto riguarda le tre cilindri, la MV Agusta 800 è relegata al decimo posto di Niki Tuuli, mentre per trovare la migliore Triumph bisogna scendere alla dodicesima casella di Hannes Soomer. Vedremo se la gara confermerà la situazione.