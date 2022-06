Superbike, Yamaha teme di perdere Toprak Razgatlioglu

Nel paddock della MotoGP ad Assen c’è anche spazio per parlare del test sostenuto da Toprak Razgatlioglu ad Aragon in sella alla Yamaha M1. Fabio Quartararo ritiene che il campione della Superbike possa essere competitivo in classe regina, nonostante le sostanziali differenze rispetto alla YZF R1, soprattutto in termini di aerodinamica, gomme e impianto frenante. Potrebbe essere un’alternativa per il dopo Morbidelli nel 2024? “Toprak è un pilota che mi piace, non lo conosco bene, ci ho parlato solo due volte – sottolinea Quartararo -. E sicuramente se vuole avrà il suo posto in MotoGP“.

Razgatlioglu preoccupa il team Superbike

Un rischio che il team Pata Yamaha sa di poter correre, con il contratto di Toprak Razgatlioglu in scadenza alla fine del 2023. Difficile che decida di lasciare il WorldSBK, ma se riceverà un’offerta interessante il suo manager Kenan Sofuoglu potrebbe convincerlo a rischiare il grande salto. Certo che un dietrofront sarebbe sempre possibile per un pilota del suo talento. “Toprak ama lottare per il podio, è per questo che vive“, sottolinea a Speedweek.com Andrea Dosoli, Road Racing Manager Yamaha. “Anche l’ambiente è molto importante per lui. Nel paddock SBK ha la libertà di entrare ai box Puccetti Kawasaki indossando una t-shirt Yamaha… Lo fa perché ha un’amicizia molto stretta con tutte queste persone, per lui qualcosa del genere è di grande valore. Non sono sicuro se sarà possibile creare lo stesso ambiente in MotoGP”.

Toprak Razgatlioglu è estremamente importante per il progetto Superbike di Yamaha, sarebbe impossibile trovare un degno sostituto in sella alla R1. Ma il team di Iwata sa di dovergli fornire un pacchetto convincente che gli permetta di puntare al titolo iridato. Dopo il test MotoGP ad Aragon potrebbe essergli venuta voglia di provarci… “Ovviamente siamo preoccupati di perderlo – ha aggiunto Dosoli -. Allo stesso tempo, siamo fiduciosi di potergli offrire questo pacchetto. Sostituirlo non sarebbe facile. Non solo per la sua velocità, ma anche per il suo carattere. Sta diventando sempre più il protagonista del Mondiale Superbike. Per la MotoGP Toprak sarebbe una vittoria, per noi la sua partenza sarebbe un’amara perdita“.