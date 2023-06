Superbike, Yamaha incorona Locatelli: “In futuro sarà da titolo”

La Yamaha non si aspettava di perdere Toprak Razgatlioglu. Gli aveva offerto un lungo e ricco contratto, però lui ha preferito proseguire la sua carriera nel Mondiale Superbike con BMW. Una scommessa che intende vincere, alla faccia di tutti coloro che (giustamente) oggi sono critici o comunque scettici sulla sua scelta. La casa di Iwata si ritrova senza il suo top rider, colui che ha riportato il titolo SBK nel 2021, e nelle prossime settimane dovrà valutare come sostituirlo. La coppia Aegerter-Gardner del team GYTR GRT sarà sotto osservazione, uno dei due potrebbe essere scelto se dovesse convincere; altrimenti, verrà ingaggiato un pilota esterno. La certezza è Andrea Locatelli, che ha rinnovato fino al 2025 e che con l’addio di Razgatlioglu sentirà ancora più la responsabilità di dover stare davanti.

Superbike, Yamaha crede in Locatelli

Andrea Dosoli, road racing manager di Yamaha Motor Europe, non ha dubbi su valore del pilota lombardo: “Guardando i risultati degli ultimi tre anni e come sta andando questa stagione, sono convinto che se lui fa un altro piccolo passo e anche noi ne facciamo un altro, può essere in futuro un contendente al titolo“.

Locatelli ha iniziato molto bene questo Mondiale Superbike 2023 e occupa la terza posizione nella classifica generale. Ha concluso tutte le manche in top 5, eccezion fatta per Gara 2 a Barcellona che ha terminato in settima posizione. Sta mostrando tanta costanza, anche se gli manca ancora la vittoria. Deve fare uno step per diventare un top rider della categoria.

Denning si aspetta tanto da Andrea

Paul Denning, team manager della squadra Pata Yamaha Prometeon, è a sua volta che convinto che Loka abbia tutto per ambire a grandi risultati: “Indipendentemente da Toprak, il nostro obiettivo era rinnovare con Andrea. I miglioramenti che ha fatto nel 2023 sono significativi. Ha ancora margine per credere di più in sé stesso, il prossimo passo è vincere una gara e passare al livello successivo. Siamo contenti di quello che sta facendo e l’obiettivo è sempre stato quello di tenerlo con noi. Credo avesse un’ottima offerta di un concorrente molto forte, siamo felici che abbia avuto fiducia in Yamaha“.

Denning sottolinea che vincere la sua prima gara in Superbike potrebbe sbloccare definitivamente Locatelli e portarlo a fare un salto di qualità. Ricorda anche che c’era un altro team importante avergli fatto una proposta. Non dice il nome, però si trattava di Kawasaki, che aveva pensato a lui per sostituire Alex Lowes e affiancare il sei volte campione iridato Jonathan Rea.

Foto: Yamaha Racing