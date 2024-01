Chi si poteva immaginare tensioni già nel primo test pre-campionato del 2024? Eppure è successo. E tra piloti dello stesso marchio. I diretti coinvolti sono Michael van der Mark e Scott Redding, ma anche Toprak Razgatlioglu ha detto la sua opinione criticando il pilota inglese.

Spieghiamo l’accaduto. Il turco era davanti al suo compagno di squadra e gli stava facendo da riferimento per il suo giro veloce. Alle loro spalle si è materializzato anche l’ex Ducati, che ha cercato di prendere la posizione all’olandese per sfruttare il traino di Razgatlioglu. Lo ha superato due volte, c’è stata un po’ di bagarre e si è arrivati anche al contatto in curva 13. Inevitabili delle polemiche dopo quanto accaduto.

Superbike, test Jerez: van der Mark critica Redding

Razgatlioglu ha dichiarato ingaggiare quel duello non aveva senso, non era necessario. Redding si è difeso affermando che la pista è libera e che ciascuno può fare quello che ritiene opportuno. Il suo obiettivo era proprio quello di stare dietro a Toprak per riuscire a essere più veloce possibile e per studiare il nuovo arrivato.

Van der Mark non è stato zitto e ha fornito la sua versione, contestando l’ex compagno di squadra per il suo comportamento: “Sono uscito – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – e ho seguito Toprak. Tutti e tre avevamo la SCQ. Volevo prendere la scia ed ero attaccato. Scott ha deciso di sorpassarmi a metà giro, non ha lasciato spazio tra me e Toprak. Gliel’ho restituito. All’ultima curva ha deciso di buttarsi di nuovo all’interno e mi ha toccato. Ho cercato di superarlo all’esterno prima che mi colpisse, volevo stare di nuovo davanti. Poi ha sbagliato curva 1 e ha rovinato il mio primo settore. Non c’è una regola per queste situazioni, ma è stato semplicemente irrispettoso“.

Il pilota del team ROKiT BMW si è molto irritato per il comportamento del britannico e gli ha lanciato una frecciatina: “Non ho parole. È un test, non un weekend di gara. Forse voleva dimostrare qualcosa a se stesso, mettere tutto su Instagram per mostrare chi è il migliore e farsi una bella dormita“.

Foto: ROKiT BMW Motorrad WorldSBK