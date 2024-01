Jorge Lorenzo debutta in GT3 con Lazarus Corse Aston Martin

Una vita in vacanza è il sogno di tutti ma il troppo stroppia, come dice il proverbio. E così Jorge Lorenzo tra un tuffo in piscina a Dubai ed una passeggiata in bicicletta alle Maldive si allena in palestra per la prossima stagione su quattro ruote. La squadra veneta Lazarus collaborerà con Aston Martin Racing che dà il proprio supporto ai team impegnati con la Vantage GT3. Jorge Lorenzo è pronto a fare il proprio esordio in GT3. Nelle ultime due stagioni ha corso nella Porsche Mobil 1 Super Cup e nella Carrera Cup Italia. Gara dopo gara ha fatto notevoli progressi ed ora si lancia in questa nuova sfida.

Lazarus è una squadra prestigiosa con un passato nella Formula 3000 internazionale e nella GP2. Nel 2016 ha poi vinto il titolo dell’International GT Open.

Jorge Lorenzo non riesce a vivere senza l’adrenalina della velocità. Valentino Rossi sta gareggiando in auto da professionista e parteciperà al WEC. Lo spagnolo è di fatto un amatore, un gentleman driver, ma la passione per le corse è simile ed ancora molto viva anche in lui.

“L’amore per il motorsport è sempre stato parte integrante della mia vita, adesso anche con le quattro ruote – commenta Jorge Lorenzo – Ho avuto la possibilità di conoscere alcune persone che mi hanno dato l’opportunità per affrontare un nuovo progetto insieme. Ci tengo a ringraziare Lazarus e Aston Martin Racing per avermi dato l’opportunità di dare il via ad una nuova avventura. Spero possa consentirmi di raggiungere degli obiettivi importanti”.

A breve verranno annunciati i programmi.

Foto social