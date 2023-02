Jorge Lorenzo, il Rottweiler, nella Porsche Super Cup 2023

Jorge Lorenzo, il Rottweiler, riuscirà ad addentare il suo primo podio da pilota di auto? Ci proverà sicuramente. Dopo l’esperienza dello scorso anno con il team Ghinzani nella Posche Cup Italia, quest’anno correrà nella Porsche Super Cup, il campionato internazionale che si svolge come evento collaterale nei week-end della Formula1. Il primo appuntamento è in programma dal 19 al 21 maggio ad Imola davanti al grande pubblico del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Correrà poi in Inghilterra, Austria, Ungheria, Belgio ed Olanda. La Porsche Super Cup terminerà il primo week-end di settembre a Monza in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Jorge Lorenzo gareggerà con l’Huber Racing Team, una squadra tedesca di altissimo livello. L’ex pilota di MotoGP dunque punta al meglio anche nelle auto.

L’anno scorso Jorge Lorenzo si era classificato diverse volte in zona punti nella Porsche Carrera Cup Italia terminando il campionato al quattordicesimo posto. Come pilota di auto è stato soprannominato il Rottweiler in modo scherzoso visto che un suo avversario, Enrico Fulgenzi, è chiamato invece il Dobermann. Durante le gare il maiorchino era apparso molto grintoso: si arrabbiava se c’era qualche intoppo e festeggiava alla grande se conquistava del buoni risultati. Quando si è classificato per la prima volta in zona punti, a Misano, sembrava che avesse vinto un Gran Premio. Le gare di auto, sono dunque, molto più di semplice hobby anche per Jorge Lorenzo che quest’anno vuole fare il salto di qualità.

Foto Instagram Jorge Lorenzo

