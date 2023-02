Superbike, Jonathan Rea carico a Phillip Island: “Mettiamo i puntini sulle i”

Jonathan Rea e Kawasaki vogliono tornare sul tetto del Mondiale Superbike. Dopo aver trionfato dal 2015 al 2020, hanno dovuto incassare due anni di sconfitte e ora hanno tutte le intenzioni di riprendersi il numero 1.

Per battere la concorrenza, la Ninja ZX-10RR è stata migliorata in ogni area nella quale serviva intervenire. C’è un motore aggiornato che, nonostante rimanga con un limite di 14.600 giri/min, dovrebbe comunque consentire ai piloti di essere più competitivi sia in accelerazione sia in allungo. Anche lato elettronica ci sono stati dei passi avanti, con i nuovi arrivati Christophe Lamber e Sander Donkers che stanno cercando di dare un grande contributo grazie alla loro vasta esperienza.

Superbike, test Phillip Island: Rea e Lowes impazienti di correre

Lunedì e martedì la Superbike sarà in azione a Phillip Island per le ultime due giornate di test pre-campionato e il team Kawasaki spera di migliorare ulteriormente in vista dell’inizio delle gare.

Rea è impaziente di scendere in pista: “È bello essere a Phillip Island per iniziare l’anno. Si tratta di un test ufficiale e utilizziamo la nuova livrea. Questo ci dà grande motivazione, perché la moto sembra veramente fantastica. Ho bei ricordi dell’anno scorso su questa pista, devo continuare a lavorare con i ragazzi e spero di trascorrere dei giorni positivi per mettere i punti sulle i prima che inizi il weekend di gara“.

Il nord-irlandese lavorerà sui dettagli, ha già le idee chiare sulle aree in cui intervenire. Anche Alex Lowes è arrivato in Australia molto carico e desideroso di fare un buon test su una pista sulla quale vinse nel round di debutto con la Kawasaki: “Le condizioni saranno diverse rispetto a quando abbiamo corso qui a novembre. Questi due giorni saranno importanti per verificare se il nostro setup lavora ancora bene. Poi ci concentreremo sulla durata delle gomme e sull’avere più grip per lottare nel finale delle gare”.

Foto: Kawasaki