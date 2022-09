La dura vita dei motociclisti in auto: Lorenzo festeggia un 8°, Rossi non va

Jorge Lorenzo è felice come un bambino “Mi sono classificato ottavo! – esultata il pilota maiorchino a Vallelunga– E’ il miglior risultato assoluto assoluto della mia carriera di pilota di auto. Ci stiamo avvicinando sempre più”.

Da quando gareggia nella Porsche Carrera Cup Italia è soprannominato il Rottweiler e sta diventando veramente aggressivo. All’inizio stagione aveva fatto fatica a prendere confidenza con le gare di auto ed i risultati erano piuttosto deludenti. Ultimamente però sta facendo grandi progressi. A Misano, in giugno, aveva centrato per la prima volta la zona punti ed aveva festeggiato alla grande (leggi qui). Aveva centrato poi la zona punti anche in luglio al Mugello

A Vallelunga Jorge Lorenzo è entrato direttamente in Q1, in gara-1 si è classificato decimo ed in gara-2. ottavo. Nei giorni scorsi era andato sul circuito romano ad allenarsi e nelle due gare è stato protagonista. In tribuna era presente anche l’asso della Ferrari Charls Leclerc, sul circuito romano per vedere le gare di alcuni suoi amici.

Il calendario prevede altri due round: l’8 e 9 ottobre a Monza ed il 22-23 al Mugello. Jorege Lorenzo cercherà di conquistare il suo primo podio da pilota di auto.

Valentino Rossi non decolla

Week-end sfortunato invece per Valentino Rossi, out in entrambe le gare del penultimo round del GT World Challenge Europe a Valencia. Tra l’altro ha vinto il campionato Raffaele Marciello, il pilota italo svizzero al centro di una querelle legata all’eccessiva esposizione mediatica di Valentino. Tra l’altro, anche grazie alla presenza di Vale, alla gara hanno assistito 16.500 spettatori, numeri importanti per un campionato che in passato era seguito solo dai super appassionati.

