MotoGP, Pramac sfida Ducati: “Saremo più forti nel 2024”

Il 2023 è stato un anno straordinario per Prima Pramac Racing, che si è laureato miglior team della MotoGP e ha lottato fino all’ultima gara per il titolo. Jorge Martin è andato a un passo dal riuscire a diventare campione con una squadra satellite, cosa mai successa prima nella categoria. Lo spagnolo può essere fiero di quanto ha fatto e ci riproverà nel 2024, anno nel quale avrà Franco Morbidelli e non più Johann Zarco come compagno.

MotoGP, Borsoi ci crede: Pramac ancora al top

Tra coloro che devono essere orgogliosi dello scorso campionato c’è certamente Gino Borsoi, che al primo anno da team manager Pramac ha sfiorato il colpo grosso. Non ha dubbi sul fatto che anche nel 2024 la squadra di Paolo Campinoti sarà protagonista: “Abbiamo una moto nuova – ha detto al sito ufficiale MotoGP – e molti piloti hanno fatto dei cambiamenti, quindi non sai mai cosa succederà. Ma siamo certi che continueremo ad essere veloci, lo sappiamo noi e lo sa Jorge. Però dobbiamo tornare a dimostrarlo da inizio stagione, abbiamo imparato da alcuni errori commessi nel 2023“.

L’ex pilota immagina che Martin e il team saranno ancora in grado di battagliare per il mondial MotoGP, dando filo da torcere alla squadra ufficiale Ducati e alle altre: “Possiamo fare meglio rispetto all’anno scorso, possiamo essere ancora più forti. Se riusciremo a evitare dei quei piccoli errori che abbiamo commesso, avremo un’altra occasione di lottare per il titolo mondiale“.

Jorge Martin verso un team factory

Sicuramente il 2024 sarà l’ultimo anno di Martin in Pramac Racing, dato che nel 2025 vuole correre per un team ufficiale e spera che Ducati lo promuova a fianco di Pecco Bagnaia. Borsoi ne è consapevole e si aspetta che il madrileno corra con ancora più voglia di fare bene: “Avere la possibilità di diventare un pilota ufficiale è una motivazione extra. Però, adesso non dobbiamo pensarci troppo. Dobbiamo essere totalmente concentrati dall’inizio, perché abbiamo davanti un’altra grossa occasione. Se farà un buon lavoro, sicuramente passerà a una squadra factory. È un pilota incredibile e ci arriverà“.

Il mercato piloti partirà molto presto e probabilmente dopo pochi gran premi potrebbero già esserci degli annunci. Sono quasi tutti in scadenza di contratto a fine 2024, possono esserci tante novità in ottica 2025. Jorge è ovviamente uno dei pezzi pregiati della griglia MotoGP e qualsiasi costruttore lo vorrebbe con sé. Ducati è la prima scelta, però può succedere di tutto.

Foto: Pramac Racing