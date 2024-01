Ducati Desmo450 MX: nell’AMA Supercross non prima del 2026

Questo fine settimana l’AMA Supercross si appresta ad affrontare il quarto appuntamento della stagione 2024 facendo nuovamente capolino all’Angel Stadium di Anaheim, ma per vedere la nuova Ducati Desmo450 MX oltreoceano si dovrà attendere due anni ancora. Sebbene sia già una delle moto da cross tra le più chiacchierate del Vecchio e del Nuovo Continente, a maggior ragione dopo la presentazione in grande stile a Madonna di Campiglio (dove, in termini di attenzioni mediatiche, ha persino “oscurato” i concomitanti lanci delle squadre MotoGP e Superbike), la rossa del tassello dovrà affrontare un lungo percorso di gestazione prima di competere negli States. Per ragioni prettamente regolamentari.

IL RITORNO DUCATI NEL MOTOCROSS

Partiamo da un dato di fatto. La Desmo450 MX sancisce non un debutto assoluto, bensì un ritorno per l’azienda nel mondo del fuoristrada, trascorso mezzo secolo dalla 125 Regolarità/Six Days lanciata nella seconda metà degli anni ’70. Una moto che affrontò persino il Campionato Italiano Motocross 125cc dell’epoca affidandosi al pluri-Campione nazionale Italo Forni, senza tuttavia ottenere risultati di rilievo.

DEBUTTO NELL’ITALIANO PRESTIGE

Proprio dal Campionato Italiano Motocross Pro Prestige MX1 inizierà questa avventura-bis di Ducati nell’off-road. Sotto le insegne del Ducati Corse R&D Factory MX Team guidato da Corrado e Marco Maddii correrà, a partire dall’inaugurale round del 16-17 marzo prossimi a Mantova, l’otto volte Campione italiano e vincitore del Nazioni 2022 Alessandro Lupino, con Tony Cairoli ambasciatore e tester del progetto. Chiaramente, considerando il dispiegamento di mezzi, questo ambizioso programma ha già suscitato le attenzioni di tutto il settore, con l’auspicio degli appassionati di vedere occasionalmente il 9 volte Campione del Mondo Cairoli in gara in qualche circostanza.

MONDIALE MOTOCROSS DAL 2025

La partecipazione alla serie tricolore servirà per sviluppare la Desmo450 MX in vista del preannunciato impegno nel Mondiale Motocross MXGP a partire dal 2025. Arriverà anche la sorella minore 250cc per la MX2 e, come detto, da qui a due anni l’impegno oltreoceano.

IL PROGETTO AMA SUPERCROSS

Paolo Ciabatti, numero 1 della neonata divisione Ducati Corse Off-Road, ha assistito in prima persona all’appuntamento di Anaheim-1 dell’AMA Supercross 2024. Un campionato che ha recentemente registrato l’adesione anche di Beta e, a partire dall’inizio della East Coast, di Triumph nella classe 250cc. Ducati ci arriverà soltanto tra un paio d’anni, una volta trovata una struttura in grado di gestire un progetto così ambizioso (negli States si è parlato di H.E.P. Motorsports, attualmente legato a Suzuki, ma sono soltanto rumors) e che la Desmo450 MX possa effettivamente competere.

LE SPECIFICHE REGOLAMENTARI DELL’AMA SUPERCROSS

Dal 2022 l’AMA Supercross non è più sotto l’egida della FIM, perdendo anche la titolarità di Campionato del Mondo (per quanto “ufficiosamente” sia assegnato il titolo mondiale SuperMotoCross combinato SX/MX, non riconosciuto dalla stessa Federmoto internazionale). Tuttavia, già in passato, per competere negli States il regolamento presenta delle prerogative tutte sue, non analoghe a quelle del Mondiale Motocross. In America si fa riferimento al numero di esemplari prodotti e, di fatto, non sono ammessi “prototipi” nel senso stretto del termine.

COMMERCIALIZZATA A PARTIRE DAL 2025

Per poter correre nell’AMA Supercross, ciascun costruttore impegnato è tenuto ad importare nel Nord America minimo 200 esemplari entro il 1° marzo e minimo 400 entro il 1° giugno della stagione corrente, con disponibilità delle unità prodotte fino al 1° agosto per i clienti sportivi (a meno che il costruttore documenti che, entro il 1° giugno, tutte le moto siano già state vendute in Nord America, ergo USA e Canada). Considerando che la commercializzazione della Ducati Desmo450 MX inizierà non prima della seconda metà del 2025, per vederla in gara nei palazzetti d’America bisognerà attendere Anaheim-1, ma del 2026.